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Финансовые сделки по обновлённому ГК РФ с 2018 года: перезагрузка для всех предприятий и предпринимателей

Как сориентироваться в новых положениях ГК РФ и не налететь на финансовые рифы – вы сможете узнать на семинаре «Сиб-Инфо».

17.05.2018 Нет комментариев

Финансовые сделки по обновлённому ГК РФ с 2018 года: перезагрузка для всех предприятий и предпринимателей

В программе семинара:

  1. Изменение общих правил цессии.
  2. Новеллы займа и кредита.
  3. Факторинг.
  4. Договор банковского вклада.
  5. Договор банковского счета.
  6. Новеллы о расчетах.

Семинар проводит: Зиновьев Константин Сергеевич

управляющий партнер юридической фирмы «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов». Автор курса zinovyev «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». Доцент СибУПК. Имеет опыт представления интересов в арбитражных судах различных инстанций, а также в Верховном Суде РФ. С 2006 г. осуществляет повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, а также корпоративных и частнопрактикующих юристов Новосибирской, Томской, Тюменской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского и Красноярского краёв, республик Бурятия и Хакасия

Дата: 25 мая (пятница) 2018г.

Время: с 15.00 до 18.00 часов

Адрес: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 15, офис 516

Стоимость участия 3 600* рублей с НДС!

*Клиентам компании «В.Консалт» и «Сиб-Инфо» — скидка!

Просим пройти обязательную регистрацию на мероприятие:

Тел: (383) 287-44-62, или по email seminar@vkonsalt54.ru

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