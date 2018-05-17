Путин без ремня безопасности проехал на КамАЗе по Крымскому мосту

Координатор «Открытой России» в Липецке Олег Хомутинников, депутат Липецкого областного совета, обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке по поводу церемонии открытия Крымского моста. Мост был открыт 15 мая лично президентом Владимиром Путиным, который проехал по нему за рулем КамАЗа, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Глава государства проехал от Тамани до Керчи за 16 минут.

Депутат обращает внимание прокуратуры на то, что президент ехал не пристегнутым (ст. 12.6 КоАП РФ), а также неизвестно, имеет ли он права категории «С», которые обязательны в таких случаях (12.7 КоАП РФ). Хомутинников подчеркнул в письме, которое есть в распоряжении «Курьер. Среда. Бердск», что «ситуации, подобные произошедшей на Крымском мосту, ставят под угрозу жизнь и здоровье первого лица государства».

Дословно

«Я, как депутат регионального парламента, крайне обеспокоен организацией безопасности дорожного движения на Крымском мосту, открытие которого состоялось 15 мая 2018 года. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

дал старт работе Крымского моста, проехав по нему на КамАЗе. Видео с данного мероприятия показали многие средства массовой информации, на нем видно, что Владимир Владимирович управляет транспортным средством без использования

ремня безопасности. Безусловно, это смелый и отчаянный поступок, но скорее всего

Президенту РФ забыли сообщить, что такие действия можно расценивать, как нарушение КоАП РФ, а именно статьи 12.6 «Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов». Известно, что во время управления транспортным средством водитель и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. Кроме того, для управления грузовым автомобилем КамАЗ Президент обязан был иметь водительское удостоверение категории «С». В случае его отсутствия, такое действие является нарушением статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Особое опасение вызывает тот факт, что ситуации, подобные произошедшей на Крымском мосту, ставят под угрозу жизнь и здоровье первого лица государства. Прошу Вас дать указание проверить факты, изложенные в моем обращении, в том числе наличие у Президента России водительского удостоверения категории «С», и при их подтверждении — принять предусмотренные законом меры по устранению нарушений действующего законодательства».

Путин не нарушил правил дорожного движения, находясь во время проезда по Крымскому мосту за рулем КамАЗа не пристегнутым ремнем безопасности, поскольку этот участок формально еще нельзя назвать дорогой. Об этом РИА Новости заявил заместитель начальника центра по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов.

«На безопасности главы государства это никак не сказалось, никаких угроз не было», — подчеркнул он.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что права на управление грузовым транспортом Путин получил около 20 лет назад. В ответ на просьбу прокомментировать сообщения о том, что президент якобы не был пристегнут во время езды на КамАЗе, Песков заявил, что не видел, был ли он пристегнут или нет.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России — 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Поток автотранспорта запущен 16 мая.

Видео Кремлин.ру



Кстати, в прошлом году Хомутинников обращался в Генпрокуратуру по поводу рыбалки президента, когда он был без спасательного жилета. Об этом он писал в своем фейсбуке: «…совсем не берегут Владимира Владимировича — на лодке катается без жилета. Смело, конечно, и отчаянно. А если, не дай бог, с ним случится что-нибудь, кто за это все отвечать будет?»

Депутат отметил, что отсутствие спасательного жилета противоречит статье 11.10 КоАП «Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах». Подобное нарушение карается штрафом от 300 до 500 рублей для частных лиц и от 500 до одной тысячи — для юридических.

«Президент — это же не фотомодель! Нельзя заставлять его нырять под воду, прыгать по горам ради красивого кадра. У нас даже должности вице-президента нет. Страну в случае чего не на кого оставить», — пояснил свою тревогу Хомутинников.

Он обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке, попросив его проверить изложенные факты и в случае их подтверждения принять меры по устранению нарушений действующего законодательства.