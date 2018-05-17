Книги в обмен на пустышки раздали библиотекари детям в Бердске

Восьмой год подряд сотрудники детской библиотеки Бердска провели акцию «Бросай пустышку — бери книжку», приуроченную к Международному дню семьи.

15 мая бердские библиотекари вышли на аллеи городского парка, чтобы подарить книги. Как рассказала «Курьер. Среда. Бердска» заведующая детской библиотекой Галина Заковряшина, акция приурочена ко Дню семьи не случайно. В каждой семье должна быть книга. Все начинается с семьи — первые шаги, первые слова и первые книги. От того, что будут читать родители детям и будут ли читать вообще, зависит, каким вырастет ребенок.

По мнению Галины Петровны, чтение в кругу семьи объединяет родителей и детей, способствует духовному развитию. Почему маленькие дети любят, когда им читают книжки? В этот момент они чувствуют, что мама и папа целиком и полностью принадлежат им.

— Читать детям нужно начинать с 3-4 месяцев. Сначала пусть это будут прибаутки и потешки. Потом подключайте стихи классиков — Барто, Михалкова, Маршака. Я бы рекомендовала маленькие рассказики Ушинского и Толстого. Чтобы прочитанное запало в душу и осталось в памяти, обязательно обсуждайте с ребенком прочитанное. Дорогие родители, читайте детям стихи. Они прекрасно развивают воображение, тренируют память и формируют грамотную речь. Обязательно цитируйте стихи и сказки Чуковского — корифея детской литературы, — советует заведующая библиотекой.

Автор видео Елена Белоусова



Галина Петровна поздравила горожан с праздником семьи и пожелала, чтобы в каждом доме были книги. Тогда дети вырастут не только умными, но и добрыми.

— Экономьте свой бюджет. Приходите в нашу библиотеку. Здесь вы найдете массу интересной и полезной литературы и проведете время с детьми — бесплатно, — обратилась к горожанам Заковряшина.

Мамы были приятно удивлены книжным подаркам. Кроме детских книжек, библиотекари дарили журналы для детей, которые только учатся читать по слогам. Несмотря на дождь, 30 печатных изданий раздали библиотекари в рамках акции.

Мама трехлетнего Арсения Ирина Коваленко признается, что первый раз ей в день семьи подарили книгу, шарик и пригласили в библиотеку. В детстве бердчанка обожала, когда мама и папа читали ей книги. В числе любимых — «Сказка о глупом мышонке», именно это произведение Маршака первым научилась читать маленькая Ира.

— Чтение книг — неотъемлемая часть воспитания ребенка. Они развивают интеллектуально, учат добру, — уверена бердчанка.

Ирина Коваленко регулярно пополняет свою семейный архив детскими книгами и заверила, что после акции обязательно запишет сына в детскую библиотеку.

Бердчанка Лариса Золотарева с улыбкой приняла книгу в подарок и заметила: читать книги детям необходимо для общения. Книга сближает маму с ребенком. Эта добрая традиция должна быть в каждой семье. В детстве ей мама читала «Старика Хоттабыча», а сейчас она

9-летнему сынишке Илье читает свою любимую книгу «Алые перья стрел» братьев Крапивиных.

Мама 10-месячной Миланы Мария Дегтярева получила от детской библиотеки книжку «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять». В детстве она зачитывалась Чуковским и сейчас ежедневно читает книги своей маленькой дочурке.

— Чтение необходимо для развития речи и грамотности, — подчеркивает горожанка.

Дошкольники вместе с родителями обожают ходить в библиотеку. Ежегодно растет число маленьких посетителей. Сейчас в детской библиотеке Бердска зарегистрировано 438 читателей, которым еще нет 7 лет. В специально оборудованной игровой зоне дети могут полистать книги с красивыми картинками и попрыгать на мягком зайчике.