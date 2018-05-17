Весь долг по зарплате работникам отдаст завод по выпуску шприцев в Бердске

До конца мая выплатят долг по зарплате своим работникам предприятие «Сибирские медицинские технологии» в Бердске.

На совещании чиновников 14 мая сообщили, что, по предварительной информации временного управляющего и доверенного лица директора «Сибирских медицинских технологий», новая администрация обязуется до конца мая полностью погасить всю задолженность по заработной плате.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самым крупным должником по заработной плате в мае 2017 года в Бердске признано предприятие ООО НПО «Сибирские медицинские технологии». Производство, специализирующееся на выпуске шприцов и инъекционных игл, задолжало 105 своим сотрудникам 5,4 млн рублей.