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Весь долг по зарплате работникам отдаст завод по выпуску шприцев в Бердске

Новая администрация «Сибирских медицинских технологий» обязуется погасить всю задолженность до конца мая.

17.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Весь долг по зарплате работникам отдаст завод по выпуску шприцев в Бердске

В 2017 году долг предприятия работникам составлял около 6 млн рублей

До конца мая выплатят долг по зарплате своим работникам предприятие «Сибирские медицинские технологии» в Бердске.

На совещании чиновников 14 мая сообщили, что, по предварительной информации временного управляющего и доверенного лица директора «Сибирских медицинских технологий», новая администрация обязуется до конца мая полностью погасить всю задолженность по заработной плате.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», самым крупным должником по заработной плате в мае 2017 года в Бердске признано предприятие ООО НПО «Сибирские медицинские технологии». Производство, специализирующееся на выпуске шприцов и инъекционных игл, задолжало 105 своим сотрудникам 5,4 млн рублей.


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