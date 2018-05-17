В первоочередном порядке правительство Медведева обсудит повышение пенсионного возраста

Уже сегодня члены правительства на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева обсудят перспективы повышения пенсионного возраста. По итогам совещания Минтруд может получить поручение подготовить законопроект о повышении пенсионного возраста для рассмотрения Госдумой в текущую думскую сессию. Как основа для новых параметров пенсионного возраста рассматриваются разработки Центра стратегических разработок — команда Алексея Кудрина предполагает его увеличение до 65 лет для мужчин и до 60 для женщин (сейчас — 60 и 55 лет). Возможно, изменения вступят в силу уже с 2019 года.

Сегодня у премьер-министра Дмитрия Медведева состоится совещание о повышении пенсионного возраста, подтвердили “Ъ” два независимых источника в Белом доме. Напомним, ранее премьер-министр объявил о том, что принципиальное решение о необходимости повысить пенсионный возраст в правительстве принято и теперь необходимо установить параметры пенсионной реформы. Этот раунд непубличной пенсионной дискуссии идет в правительстве как минимум с 2015 года, однако до последнего момента ее участники отказывались признавать не только наличие какого-либо решения по этому вопросу, но и формальное внесение его в повестку обсуждений Белого дома.

По данным “Ъ”, хотя формально и. о. вице-премьера по социальным вопросам еще является Ольга Голодец, на совещании ее не будет. Социальный блок будет представлять выдвинутая Дмитрием Медведевым на этот пост Татьяна Голикова. По словам одного из собеседников “Ъ” в правительстве, итогом совещания может стать поручение премьер-министра профильным министерствам разработать законопроект о повышении пенсионного возраста, с тем чтобы принять его уже в весеннюю сессию Госдумы.

«Это стандартная политическая практика — проводить наиболее неприятные инициативы в начале второго срока у власти»,— говорит он. В таком случае основой для новых параметров пенсионного возраста станут разработки Центра стратегических инициатив Алексея Кудрина, который ранее предложил увеличить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин (сейчас — 60 и 55 лет соответственно).

«Это слишком резкое повышение, и оно основано только на получении финансовой выгоды от сэкономленных средств вместо полноценных расчетов социальных последствий такой инициативы. Для подготовки полноценной реформы необходимо по крайней мере полгода»,— рассказывает федеральный чиновник, знакомый с ходом дискуссии в правительстве.

В то же время, по его словам, параметры повышения могут смягчиться за счет вмешательства Татьяны Голиковой. «Ее позиция в отношении повышения пенсионного возраста более сдержанная, и, возможно, она сможет добиться менее радикального подхода»,— говорит собеседник “Ъ”. При этом, по данным “Ъ”, несмотря на смену главы социального блока, нынешний глава Минтруда Максим Топилин сохранит свой пост в министерстве — и будет отвечать за техническую сторону реформы.

«Пенсионный возраст, безусловно, необходимо повысить, но для этого должны быть обоснования и расчеты,— заявил вчера в ходе сессии Юридического форума в Санкт-Петербурге Николай Козлов, замглавы Пенсионного фонда.— Сейчас бюджет фонда сбалансирован, и подходить к этому вопросу только с позиции экономической выгоды нельзя». По словам Юрия Горлина, замглавы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, повышение нужно, иначе соотношение средних зарплат и пенсий неминуемо будет падать.

«Сейчас пенсия составляет около 35% от зарплаты, к 2030 году это соотношение снизится до 30%. Впрочем, ожидания, что повышение пенсионного возраста позволит пенсиям существенно вырасти,— это иллюзия. Большая часть потенциала роста пенсий при любой реформе будет зависеть от роста экономики и легализации занятых в теневом секторе»,— говорит Юрий Горлин. По словам господина Горлина, повышение создаст множество сопутствующих проблем в других сферах, которые тоже потребуют реформ.

«Например, вырастет риск бедности, а ведь она должна снизиться, в соответствии с указом президента, в два раза. Вырастет риск безработицы для молодежи в отдельных регионах»,— поясняет он. Что касается экономии для бюджета, по словам Александра Сафонова, проректора РАНХиГС, сокращение трансфертов Пенсионному фонду в первые годы обернется ростом обязательств перед ним в будущем. Кроме того, отмечает Юрий Воронин, руководитель аппарата Счетной палаты, нельзя забывать о том, что у среднестатистического россиянина к 55–60 годам накапливается букет хронических заболеваний, при которых несложно получить статус инвалида и соответствующую пенсию, мало отличающуюся по размеру от обычной.

Отметим, что дискуссия в ходе Юридического форума стала, по сути, первым публичным обсуждением перспектив повышения возраста выхода на пенсию — до этого дискуссии были или закрытыми, или неофициальными. Исходя из того, что рост пенсионного возраста может стать едва ли не первым законопроектом нового правительства, переданным в Госдуму, Белый дом намерен проводить реформу очень быстро — изменения возможны даже с 2019 года. По мнению члена комитета по труду от «Справедливой России» Олега Шеина, правительство может внести проект в Госдуму до конца мая, чтобы принять его в весеннюю сессию, а уже осенью представить измененный проект бюджета 2019 года, где новации будет учтены.

Между тем в Госдуме пока не готовы поддержать инициативу (см. справку) без обсуждений — об этом говорят даже в «Единой России». Первый замглавы ее думской фракции Андрей Исаев сказал “Ъ”, что в партии «согласны с президентом, который неоднократно говорил, что решение по вопросу повышения пенсионного возраста должно приниматься по итогам широкой общественной дискуссии». Впрочем, «широкая дискуссия» (по крайней мере, в общепринятом смысле) планами правительства, видимо, не предусмотрена. Обсуждения существенно увеличат и без того высокие шансы использования недовольства населения всеми политическими силами в РФ — такие возможности для политической игры выпадают даже не каждое десятилетие.