Ребенка-инвалида на коляске не пустили в самолет «ЮТэйр»

Действия сотрудников авиакомпании «ЮТэйр», которые не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья, вопиющие и требуют осуждения, заявила РАПСИ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«К сожалению, мы ежедневно продолжаем сталкиваться с бездушным отношением к людям с ограниченными возможностями. Мы помним, как подростка не пустили в кинотеатр, потом в кафе. Считаю этот случай вопиющим и требующим осуждения», — сказала федеральный омбудсмен.
По данным Следственного комитета России, в ближайшее время сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям работников авиакомпании «ЮТэйр», не допустивших к полету рейсом «Курган — Москва» мальчика-инвалида.
Ранее Москалькова не раз выступала за необходимость принятия законопроекта о защите прав потребителей данной категории: «Я поддерживаю наказание за грубое, пренебрежительное отношение к человеку с ограниченными возможностями».
В ноябре 2017 года Министерство труда и социальной защиты РФ направило в Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий внесение поправок в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива содержит положения о недопустимости совершения недобросовестных, дискриминационных и ущемляющих права потребителей действий и отказов в предоставлении услуг, мотивированных состоянием здоровья и ограничениями жизнедеятельности граждан. За нарушение указанных положений предлагается установить административную ответственность в виде штрафов.
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А почему не пишут, чем мотивировали свой поступок сотрудники авиакомпании? Вообще транспортировка инвалида-колясочника к самолету дело не быстрое и требуется специальное оборудование. Если при покупке билета не было сообщено о том, что пассажир инвалид, да еще он, например, явился к самому концу регистрации, у сотрудников, возможно просто не было времени и/или возможности все организовать не задерживая вылет.
Знаю о чем говорю, сама летала с инвалидным креслом, знаю, как это непросто технически.
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И это при том, что я могла немного передвигаться без кресла с опорой. То есть, например, могла дойти от входа в самолет до кресла. А если нет, то это еще сложнее, поскольку в этом случае нужны еще и люди, специально обученные работать с инвалидами, чтобы пересадить его с одного кресла в другое и обратно. А еще нужно обеспечить инвалида возможностью сходить в туалет при необходимости.
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Я была свидетелем,когда со скандалом прошли контроль,при посадке в самолет потребовали от проводников,чтобы они подняли инвалида вместе с коляской в салон по трапу.А там ,извините,в коляске дядя.И при посадке тоже отказали,это еще было лет 7 назад.Объяснив это тем,что нет оборудования и что при покупке билета нужно предупреждать ,что пассажир колясочник
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