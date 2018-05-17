Ребенка-инвалида на коляске не пустили в самолет «ЮТэйр»

Действия сотрудников авиакомпании «ЮТэйр», которые не пустили в самолет подростка-инвалида из Приморья, вопиющие и требуют осуждения, заявила РАПСИ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«К сожалению, мы ежедневно продолжаем сталкиваться с бездушным отношением к людям с ограниченными возможностями. Мы помним, как подростка не пустили в кинотеатр, потом в кафе. Считаю этот случай вопиющим и требующим осуждения», — сказала федеральный омбудсмен.

По данным Следственного комитета России, в ближайшее время сотрудники ведомства дадут правовую оценку действиям работников авиакомпании «ЮТэйр», не допустивших к полету рейсом «Курган — Москва» мальчика-инвалида.

Ранее Москалькова не раз выступала за необходимость принятия законопроекта о защите прав потребителей данной категории: «Я поддерживаю наказание за грубое, пренебрежительное отношение к человеку с ограниченными возможностями».

В ноябре 2017 года Министерство труда и социальной защиты РФ направило в Государственную Думу РФ законопроект, предусматривающий внесение поправок в законы «О защите прав потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также в Кодекс об административных правонарушениях. Инициатива содержит положения о недопустимости совершения недобросовестных, дискриминационных и ущемляющих права потребителей действий и отказов в предоставлении услуг, мотивированных состоянием здоровья и ограничениями жизнедеятельности граждан. За нарушение указанных положений предлагается установить административную ответственность в виде штрафов.