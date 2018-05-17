Окном в Азию хочет сделать врио губернатора Новосибирскую область

У Новосибирской области есть все шансы сохранить статус крупнейшего транспортно-логистического узла Восточной части России и даже усилить его, став по настоящему международным узлом. Если говорить о стратегическом позиционировании региона, то он, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников, должен стать внешнеэкономическим окном в Центральную Азию для нашего государства. И для этого есть все предпосылки. Какие задачи необходимо для этого решить — обсуждают на площадках VII Международного Сибирского транспортного форума, который начал работу сегодня, 16 мая.

Участие в ключевых мероприятиях первого дня форума приняли глава Новосибирской области Андрей Травников и заместитель Министра транспорта РФ Александр Юрчик. Сегодня Новосибирская область является связующим звеном между Западом и Востоком, заявил заместитель министра транспорта РФ. Большое значение имеет и сам форум — крупнейший региональный транспортный форум России. Решения, которые принимают на его площадках, определяют скорость и эффективность развития не только транспортный отрасли всей страны, но и экономики в целом.

Вопросы актуализации транспортной стратегии России, повышение экономической целесообразности крупных инфраструктурных проектов Сибирского федерального округа обсудили во время пленарной дискуссии «Транспорт Сибири. Связанность Востока и Запада». Андрей Травников обозначил стратегические направления развития транспортного сектора Новосибирской области и Сибири.

Сегодня идет активный процесс включения регионов Западной Сибири в глобальные логистические цепи поставок. Это связано с высоким экономическим и ресурсным потенциалом Сибирского федерального округа. Большую роль в обеспечении внешнеэкономических связей регионов играет транспортная инфраструктура Новосибирской области.

Среди важнейших проектов по ее дальнейшему совершенствованию — развитие межрегиональных и международных авиамаршрутов, развитие контейнерных перевозок железнодорожным транспортом, реализация проектов по магистральному обходу крупных городов (в Новосибирской области это такие объекты и проекты как Северный обход, Восточный обход, Юго-Западный транзит), развитие дорожной сети внутри агломерации, повышение транспортной доступности объектов для пассажиров.

В перспективе на ближайшие 10-15 лет одним из самых серьезных вызовов и одновременно окном возможностей для Новосибирской области будет проект нового «Шелкового пути». Развитие транспортной инфраструктуры региона будет впрямую зависеть от развития внешнеэкономических связей. Для Новосибирской области проанализированы три возможных сценария развития событий. И наш регион, безусловно, должен ориентироваться на наиболее оптимистичный из них. Главная задача — активно включиться в международные цепи поставок. Новосибирская область должна не только сохранить, но и упрочить положение крупнейшего транспортно-логистического узла Сибири.

Сегодня во внешнеторговом обороте нашего региона первое место занимает Китай (30,6% от всего оборота). Следом идут Казахстан (12,8%) и Франция (6,8%). Глава региона заявил, что мы мало используем потенциал географической близости с одним из крупнейших государств мира — Индией. Новосибирская область планирует укреплять связи с этим государством, заявил Андрей Травников.

Наша область не только является крупным транспортно-логистическим узлом Сибири, но и оказывает серьезное влияние на развитие всей территории макрорегиона, уверен Андрей Травников. При этом у каждого сибирского региона есть свои стратегические преимущества. Объединив их внутри макрорегиона, усилив связи между агломерациями, можно создать условия для синергетического развития, для формирования мощного транспортного каркаса.

16 мая в рамках Международного Сибирского транспортного форума была открыта и уникальная выставочная экспозиция индустрии транспортной и складской логистики и инфраструктуры TransSiberia/Translogistika-2018. В течение трёх дней работы форума, 16-19 мая, пройдут конференции, круглые столы и дискуссионные площадки, на которых эксперты обсудят наиболее актуальные вопросы развития и функционирования всех видов транспорта — авиационного, железнодорожного, речного, автомобильного.