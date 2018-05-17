Осужден на 8 лет за вымогательство и кражу инспектор ДПС в Новосибирске

Сотрудник ДПС, осужденный за взятку, больше не сможет занимать должности в системе правоохранительных органах, сообщил в среду старший помощник прокурора Новосибирской области Дмитрий Лямкин.

Приговором Центрального районного суда Новосибирска от 27 декабря 2017 года 38-летний Вадим Зиминов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б,в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом в виде денег за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, совершенное с вымогательством взятки и в крупном размере), п. «б» ч. 3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, совершенное с применением специальных средств), ч.1 ст.158 УК РФ (кража).

В суде установлено, что 30 июля 2016 года Зиминов в составе экипажа ДПС остановил Красном проспекте в Новосибирске автомобиль под управлением мужчины с целью проверки его документов. Инспектора ДПС установили, что ранее лишенный правом управления транспортным средством водитель управлял автомобилем по подложному водительскому удостоверению.

В нарушение требований административного законодательства и закона «О полиции» Зиминов досмотрел автомобиль и сумку, принадлежащую водителю, а также применил спецсредства (наручники) к водителю и пассажиру автомобиля. Зиминов создал условия, вынуждающие передать ему взятку в виде денег с целью «предотвращения» вредных последствий для него и пассажира.

В результате чего потерпевший передал Зиминову взятку в виде денег в крупном размере (190 тыс. рублей). Кроме того, Зиминов совершил хищение ножа, принадлежащего водителю, стоимостью 3 700 рублей.

Суд первой инстанции назначил Зиминову наказание по совокупности преступлений в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в размере трехкратной суммы взятки (570 тыс. рублей) с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Суд также запретил в течение 3 лет занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органах РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Новосибирский областной суд приговор оставил без изменения, а жалобу осужденного и адвоката — без удовлетворения.