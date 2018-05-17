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Главу управделами СО РАН подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей

Сумма ущерба оценивается более чем в 1,7 млн рублей, говорится в отчете о работе Счетной палаты. В СО РАН признали ошибки, но встали на защиту своего сотрудника.

17.05.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Главу управделами СО РАН подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей

СКР проверяет СО РАН

Управляющий делами Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей в связи с неправомерным использованием недвижимости отделения, что причинило ущерб на сумму более 1,7 млн рублей, говорится в отчете о работе Счетной палаты в 2017 году.

Прокурором Советского района Новосибирска в следственное управление Следственного комитета России по Новосибирской области направлены материалы для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании в отношении управляющего делами Сибирского отделения РАН, передает ТАСС.

«По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ, по факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей, повлекшего причинение ущерба на сумму более 1,7 млн рублей, в связи с неправомерным использованием недвижимого имущества Сибирского отделения РАН», — говорится в отчете.

В связи с появлением этой информации руководство Сибирского отделения РАН вносит ряд уточнений.

-Сообщение информагентства базируется на сведениях, содержащихся в акте проверки Счетной палатой РФ финансово-хозяйственной деятельности федерального госбюджетного учреждения (ФГБУ) «Сибирское отделение РАН» за 2015 и начало 2016 года, а не за 2017, как следует из заголовка новости, — цитирует зампредседателя СО РАН по организационному развитию Ивана Благодыря «Наука в Сибири».— Документ датирован 17-м марта 2017 года. На основании этого акта Счетная палата 9 июля 2017 г. направила, как и после предыдущих проверок, представление. Согласно действующему регламенту все представления Счетной палаты РФ также направляются в правоохранительные органы. На сегодняшний день нет информации о возбуждении уголовных дел по результатам этой проверки.

Иван Благодырь также информировал, что в рамках реагирования на представление Счетной палаты «…в Сибирском отделении РАН идет работа по исправлению ошибок».

-Речь идет именно об ошибках, практически почти неизбежных при управлении крупным имущественным комплексом, находящимся в федеральной собственности, каковым являются наши объекты в новосибирском Академгородке, — подчеркнул замглавы СО РАН.


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