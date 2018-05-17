Восстановить рухнувший от подтопления дом советует вице-мэр Бердска
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Не вышел с больничного спустя 1,5 месяца после восстановления в должности директор элеватора в Бердске
Благодарим! Надёжные партнеры газеты «Курьер.Среда.Бердск»
Главу управделами СО РАН подозревают в ненадлежащем исполнении обязанностей
Фотомарафон «Вспомним всех поименно» ко Дню Победы запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Путин без ремня безопасности проехал на КамАЗе по Крымскому мосту
Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города
Весь долг по зарплате работникам отдаст завод по выпуску шприцев в Бердске
Окном в Азию хочет сделать врио губернатора Новосибирскую область
Я частушку вам спою про «Курьер» любимый!
Роскомнадзор не страшен нам, —
блокировку снимем!
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Всех «журит» Курьер-среда,
Не берут его года,
Молодой задор не гаснет
Болью стал для местной власти!
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Новостей полно в сети
Но Курьер не обойти
Открываем и читаем
Бердска дрязги изучаем!
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Взятку взял — конец карьере!
После критики «Курьера»
Смотреть телек — не могу
Там Песков несет пургу
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Сайт Курьеровский открыт
Новостной поток бежит
Как и кто, и где украл,
И годами всё скрывал…
Про дороги и погоду,
Про пожары и про воду,
Про мосты и про решения,
Местной власти злоключения!
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Лучший сайт Курьер-Среда!
Новостей полно всегда.
В дополнение,- газета.
Почитайте господа!
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Нынче вам 15 лет!
В Бердске вы авторитет!
Поздравления примите!
С Днём рождения Глав.ред!
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Жизнь течёт, бегут года.
Юбилей в «Курьер.Среда.»!
Отмечайте три пятёрки,
Журналистская братва!
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Почитать хочу газету
А куплю так только эту
Называется «Курьер»
Бердской гласности пример
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