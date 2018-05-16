ЛДПР или все-таки СДПР?

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да, думаю, что последние бурные президентские выборы обогатили и русский язык )):
— «Президента инаугурировали, инаугурировали да так и не выинаугурировали.»
— «За одного инаугурируемого двух неинаугурированных дают.»
— «Сшит инаугурат, да не по-инаугуратски, надо бы инаугурат, да переинаугурировать»
— «Неинаугураты у инаугурата украли инаугуратку, а инаугурат у неинаугуратов украл электорат»..
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