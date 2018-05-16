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ЛДПР или все-таки СДПР?

Попалась в руки брошюра Жириновского, призывает говорить по-русски.

16.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Руссак:

Попалась в руки брошюра Жириновского, призывает говорить по-русски. Дает толкование, что Либеральный — по-русски это свободный.

ЛДПР или все таки СДПР?ЛДПР или все таки СДПР? ЛДПР или все таки СДПР?


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    да, думаю, что последние бурные президентские выборы обогатили и русский язык )):
    — «Президента инаугурировали, инаугурировали да так и не выинаугурировали.»
    — «За одного инаугурируемого двух неинаугурированных дают.»
    — «Сшит инаугурат, да не по-инаугуратски, надо бы инаугурат, да переинаугурировать»
    — «Неинаугураты у инаугурата украли инаугуратку, а инаугурат у неинаугуратов украл электорат»..

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