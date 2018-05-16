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Ликвидировала должности первого вице-мэра и зама по политике областная власть в Бердске

Это на руку бердской мэрии, поскольку существует дефицит фонда оплаты труда чиновников в размере 7 млн рублей. Грядут другие сокращения в горадминистрации.

16.05.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Ликвидировала должности первого вице мэра и зама по политике областная власть в Бердске

Муниципальных служащих Бердска ждут сокращения

Депутатские комитеты горсовета по ЖКХ и бюджету 16 мая рассмотрели вопрос по изменению структуры администрации, касающийся сокращения заместителей главы Бердска.

По словам управделами бердской горадминистрации Марины Лаптевой, в соответствие с нормативом численности муниципальных служащих, утвержденным постановлением правительства Новосибирской области от 31 января 2017 года, структура администрации городского округа с численностью свыше 100 тыс. человек может включать в себя первого заместителя главы, трех замов по направлениям и управляющего делами. Существующая модель управления в Бердске не соответствует данным нормативам, отметила Лаптева.

В действующую структуру горадминистрации сейчас входят первый замглавы, четыре заместителя и управделами. Есть предложение утвердить оптимизированную структуру администрации и установить следующие должности: заместителя главы по вопросам экономического развития, заместителя по городскому хозяйству и градостроительству, заместителя по социальной политике и управделами. Между ними перераспределят соответствующие направления деятельности — вопросы экономики, коммуналки и строительства, социальной политики и обеспечения деятельности администрации.

-В случае отсутствия главы на рабочем месте его полномочия может временно исполнять должностное лицо местного самоуправления или уполномоченный муниципальный служащий, определяемый в соответствие с уставом муниципального образования. То есть не обязательно это может быть первый заместитель главы. Сейчас в уставе города прописано, что исполнение обязанностей временно осуществляет первый заместитель главы в соответствие с исполнением обязанностей либо другой заместитель по распоряжению главы города. Никакими нормативными документами не регламентируется наличие первого заместителя главы администрации, а также заместителя, курирующего какое-либо конкретное направление. В компетенцию главы города входит определение направлений деятельности своих заместителей и распределение между ними обязанностей по исполнению полномочий администрации города, — отметила Лаптева.

Депутат Андрей Ковальский поинтересовался, когда и кем была принята существующая структура горадминистрации. Оказалось, что данное решение приняли в декабре 2016 года. Еще до утверждения нового постановления.

— У нас и фонд оплаты труда изменится? — спросили депутаты.

— Конечно, у нас сократятся расходы.

— А можно нам эту цифру подготовить на сессию? — обратились народные избранники к главному бухгалтеру администрации Жанне Шуровой.

— Конечно.

Из ныне действующей структуры верхушки бердской власти уберут двух заместителей — первого вице-мэра и зама по развитию местного самоуправления. Впрочем, эти две должности уже свободны. Первый замглавы Александр Тужик совсем недавно покинул свой пост. Зам по развитию местного самоуправления уволился Алексей Сединкин — еще в 2017 году. Сейчас у мэра Евгения Шестернина три зама: Сергей Носов — по социальной политике, Лариса Степанова — по городскому хозяйству, Петр Ким — по строительству.

Некоторые депутаты предположили, что грядущие сокращения могут ухудшить качество управления городом. Полномочия заместителя главы по ЖКХ и заместителя главы по строительству тесно переплетаются и пересекаются, и получается низкая эффективность при решении вопросов, поскольку имеет место перекладывание вопроса с одного зама на другого при пограничных исполнениях, парировала Лаптева.

Депутаты поинтересовались, не грядет ли в будущем сокращение чиновников. И получили утвердительный ответ. Причем оптимизация достигнет 30%, отметила Шурова.

На данный момент в горадминистрации недостаток фонда заработной платы составляет 7 млн рублей, сообщила Жанна Шурова. Грядущее сокращение замов мэра позволит сократить дефицит.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», новую структуру исполнительной власти Бердска депутаты рассмотрят на сессии горсовета, которая назначена на 17 мая.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Ну заживем теперь,во счастье то подвалило :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    Интересно, куда и кому передадут Носова? Неужто обратно в ЖКХ к Захарову советником.

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