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Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

Ниже нормы всего на один градус ожидается среднемесячная температура в этом месяце. Хотя в некоторых районах Новосибирской области снова выпал снег.

16.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

6 мая в Бердске выпал снег

Утром сегодня, 16 мая, в Кыштовском районе Новосибирской области выпал снег. Судя по прогнозу нас опять ждет похолодание, и дожди со снегом. А ночью 18 мая температура может упасть ниже нуля.

Гидрометцентр обнародовал прогноз погоды для Новосибирской области на оставшиеся дни мая.

Количество осадков за месяц предполагается больше нормы, по югу области – в пределах нормы. Ожидаются осадки во второй и третьей декадах – дожди различной интенсивности, местами с грозами.

В мае постепенно происходит перестройка атмосферных процессов на летний режим. Азиатский антициклон ослабевает, но температурные контрасты между Арктическим бассейном и южными районами еще очень велики.

Во второй и третьей декадах прогнозируют неустойчивый характер погоды с колебаниями температуры. Но периоды прохладной погоды будут сменяться поступлением теплой воздушной массы из районов Казахстана. В отдельные периоды второй и третьей декад дневная температура может достигать +15,+20 градусов, местами +25. Но в периоды похолоданий ночной минимум может понизиться до +1,+6, местами на почве заморозки до 0, -3 градусов.

В среднем за месяц температура воздуха ожидается 9-11 градусов тепла, что ниже нормы на 1 градус, по крайнему юго-востоку области около нормы.

Погода в Бердске с 16 по 20 мая:
среда +10 днём +3 ночью
четверг +5 днём +2 ночью
пятница +11 днём 0 ночью
суббота +9 днём +2 ночью
воскресенье +9 днём +1 ночью


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