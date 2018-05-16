КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Продам квартиру, можно под коммерческое (угловая)
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

Чубайс о законе о контрсанкциях: «назло бабушке отморозим уши»

163,5 млн рублей потратит на благоустройство дворов за 5 лет Бердск

Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

Новые тарифные планы по услугам ЖКХ готовят для россиян

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Рухнул второй подтопленный грунтовыми водами дом в Бердске

Прокуратура не нашла у Тулеева имущества из ролика Навального

Изменят структуру исполнительной власти депутаты Бердска

«Патрульная полиция Крыма» вышла на улицы приграничных городов Украины

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Чубайс о законе о контрсанкциях: «назло бабушке отморозим уши»

Глава «Роснано» прокомментировал проект об ответственности за исполнение санкций США, предусматривающий лишение свободы на срок до 4 лет.

16.05.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Чубайс о законе о контрсанкциях: назло бабушке отморозим уши

Анатолий Чубайс

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил журналистам, что «не понимает предмета» в рассматриваемом законе об ответственности за исполнение в России антироссийских санкций, в то же время закон об ответных санкциях он поддерживает.

Проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предполагает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

«Там есть закон собственно об ответных санкциях, а есть закон об ответственности. Закон об ответственности я комментировать не готов — не понимаю предмета вообще», — сказал Чубайс журналистам в кулуарах Сибирского транспортного форума, передает РИА Новости.

Чубайс отметил, что закон об ответных санкциях построен так, что разрешает правительству вводить ограничения, а правительство в рабочем режиме решает, что вводить, а что нет, и это правильно.

«На санкции надо отвечать. Это разумный и адекватный подход, но важно не попадать в принцип «назло бабушке отморозим уши». Сначала было ровно это», — добавил он.

Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа во вторник были приняты Госдумой в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 мая.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Где в Бердске можно отремонтировать зонтик? Ликвидировала должности первого вице-мэра и зама по политике областная власть в Бердске Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Комплексное УЗИ для женщин
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика