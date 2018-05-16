Чубайс о законе о контрсанкциях: «назло бабушке отморозим уши»

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс заявил журналистам, что «не понимает предмета» в рассматриваемом законе об ответственности за исполнение в России антироссийских санкций, в то же время закон об ответных санкциях он поддерживает.

Проект закона об ответственности за исполнение антироссийских санкций предусматривает наказание в виде лишения свободы до четырех лет или штрафы до 600 тысяч рублей. Документ также предполагает наказание для россиян, которые способствуют введению ограничительных мер против России, в виде лишения свободы до 3 лет и штрафов до 500 тысяч рублей.

«Там есть закон собственно об ответных санкциях, а есть закон об ответственности. Закон об ответственности я комментировать не готов — не понимаю предмета вообще», — сказал Чубайс журналистам в кулуарах Сибирского транспортного форума, передает РИА Новости.

Чубайс отметил, что закон об ответных санкциях построен так, что разрешает правительству вводить ограничения, а правительство в рабочем режиме решает, что вводить, а что нет, и это правильно.

«На санкции надо отвечать. Это разумный и адекватный подход, но важно не попадать в принцип «назло бабушке отморозим уши». Сначала было ровно это», — добавил он.

Законопроекты, внесенные группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, дают право правительству по решению президента вводить контрсанкции в ответ на недружественные действия США и других стран против России и вводят уголовную ответственность за применение западных санкций на территории РФ. Оба документа во вторник были приняты Госдумой в первом чтении. Второе чтение запланировано на 17 мая.