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Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

Строительство моста на самый восточный остров России обойдется в 540 млрд рублей.

16.05.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.

Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

Крымский мост

Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне, передает Ъ. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.

Мост будет строиться в связке с другим проектом — глубоководным угольным терминалом в Ильинском, который оценивается в 100 млрд руб. Все параметры, как уточнили “Ъ” в РЖД,— предварительные, а проект «находится в стадии проработки».

По оценкам экспертов, актуальность проектов как моста, так и терминала вызывает сомнения. «Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо»,— сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Вариант продолжения магистрали в Японию, напомним, рассматривается РЖД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 16 мая, Крымский мост официально открыт. Накануне по нему проехал на КамАзе Владимир Путин.


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(6) Комментариев

  1. ПЕНС

    Понравилось им… :-D

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    • Поросёнок Пётр

      Готовимся смотреть новости из серии, строительство сахалинского моста опять подорожало, теперь на него требуется триллион рублей ;)

      Thumb up 4 Thumb down 1

  2. Аноним

    по аналогии предыдущих строек олимпийских объектов, космодромов и крымских мостов цена сахалинского моста в ходе строительства тоже вырастет раз в 10-15 …)
    путинские по другому, без откатов и завышения смет, не работают…)

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Аноним

    А в 2034 году планируется мост через Берингоф пролиф.
    Дорога из Мага дана туда уже строится.
    Сколько будет стоить — вообще цифр на калькуляторе не хватает.
    «Мама держись, папа дрожи, если будет каждый вечер такая жизь…»(с)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    готовят страну к продаже,губы намазывают.интересно скем по мимо китая уже договорились

    Thumb up 2 Thumb down 0

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