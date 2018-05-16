Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

Строительство моста на Сахалин обойдется в 540,3 млрд руб. — в 3,5 раза дороже Крымского, открытого накануне, передает Ъ. В проекте Сахалинского железнодорожного перехода отмечается, что еще 90 млрд руб. потребуется на модернизацию путей на острове.

Мост будет строиться в связке с другим проектом — глубоководным угольным терминалом в Ильинском, который оценивается в 100 млрд руб. Все параметры, как уточнили “Ъ” в РЖД,— предварительные, а проект «находится в стадии проработки».

По оценкам экспертов, актуальность проектов как моста, так и терминала вызывает сомнения. «Актуальным мост может быть, только если продолжат строительство в сторону Хоккайдо»,— сказал управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Вариант продолжения магистрали в Японию, напомним, рассматривается РЖД.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сегодня, 16 мая, Крымский мост официально открыт. Накануне по нему проехал на КамАзе Владимир Путин.