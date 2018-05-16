Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

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Готовимся смотреть новости из серии, строительство сахалинского моста опять подорожало, теперь на него требуется триллион рублей
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по аналогии предыдущих строек олимпийских объектов, космодромов и крымских мостов цена сахалинского моста в ходе строительства тоже вырастет раз в 10-15 …)
путинские по другому, без откатов и завышения смет, не работают…)
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А в 2034 году планируется мост через Берингоф пролиф.
Дорога из Мага дана туда уже строится.
Сколько будет стоить — вообще цифр на калькуляторе не хватает.
«Мама держись, папа дрожи, если будет каждый вечер такая жизь…»(с)
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Здорово, мост в Америку) Срочно переезжаю в Магадан.
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готовят страну к продаже,губы намазывают.интересно скем по мимо китая уже договорились
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