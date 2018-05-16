КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-ю в центре
Продам 1-ую квартиру в Молодежном!
Продам 1к
Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Продам квартиру, можно под коммерческое (угловая)
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

Чубайс о законе о контрсанкциях: «назло бабушке отморозим уши»

163,5 млн рублей потратит на благоустройство дворов за 5 лет Бердск

Мост на Сахалин будет стоить в 3,5 раза дороже Крымского

Новые тарифные планы по услугам ЖКХ готовят для россиян

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Рухнул второй подтопленный грунтовыми водами дом в Бердске

Прокуратура не нашла у Тулеева имущества из ролика Навального

Изменят структуру исполнительной власти депутаты Бердска

«Патрульная полиция Крыма» вышла на улицы приграничных городов Украины

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


163,5 млн рублей потратит на благоустройство дворов за 5 лет Бердск

На 2018 год заложено 20, 4 млн. Пока разыграли аукцион на три придомовых территории.(АДРЕСА)

16.05.2018 Автор: Денис Стреж Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

163,5 млн рублей потратит на благоустройство дворов за 5 лет Бердск

В 2017 году в Бердске отремонтировали 14 дворов

Управление ЖКХ Бердска 11 мая на сайте госзакупок разместило 3 аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Островского, 95 и 1А и ул. Лунная, 2.

На придомовой территории дома №95 по улице Островского победитель аукциона отремонтирует детскую площадку. Полностью будет переделано бетонное основание и уложено рулонное резиновое покрытие. Существующие сооружения будут сняты на время проведения работ и установлены на новое покрытие. Стоимость работ составит около 350 тыс. рублей. Работы будут завершены до 2 июля текущего года.

По адресам: ул. Лунная, 2 и ул. Островского, 1А подрядчик отремонтирует дворовые проезды, примыкание дворовых проездов к дорогам общего пользования, а также пешеходные тротуары вдоль домов, подходы от дворовых дорог до входных групп. Кроме того, в проекте контракта указаны работы по планировке газонов, замены бордюрных камней вдоль дорог и тротуаров и обрезке высоких деревьев. Общая стоимость — чуть более 2,5 млн рублей.

Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы».

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», общий объем финансирования программы составляет 163,5 млн рублей, а на 2018 год заложено 20,4 млн.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Комфортный двор

Последние новости:
Где в Бердске можно отремонтировать зонтик? Ликвидировала должности первого вице-мэра и зама по политике областная власть в Бердске Ждать ли снег во второй половине мая в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Единственный тротуар из центра на микрорайон опять снова пролетает мимо. Уже 20 лет. :( :( :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Комплексное УЗИ для женщин
ЗАО "Клиника Санитас"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика