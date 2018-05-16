163,5 млн рублей потратит на благоустройство дворов за 5 лет Бердск

Управление ЖКХ Бердска 11 мая на сайте госзакупок разместило 3 аукциона на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресам: ул. Островского, 95 и 1А и ул. Лунная, 2.

На придомовой территории дома №95 по улице Островского победитель аукциона отремонтирует детскую площадку. Полностью будет переделано бетонное основание и уложено рулонное резиновое покрытие. Существующие сооружения будут сняты на время проведения работ и установлены на новое покрытие. Стоимость работ составит около 350 тыс. рублей. Работы будут завершены до 2 июля текущего года.

По адресам: ул. Лунная, 2 и ул. Островского, 1А подрядчик отремонтирует дворовые проезды, примыкание дворовых проездов к дорогам общего пользования, а также пешеходные тротуары вдоль домов, подходы от дворовых дорог до входных групп. Кроме того, в проекте контракта указаны работы по планировке газонов, замены бордюрных камней вдоль дорог и тротуаров и обрезке высоких деревьев. Общая стоимость — чуть более 2,5 млн рублей.

Работы выполнят в рамках муниципальной программы «Формирование современной среды города Бердска на 2018-2022 годы».

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», общий объем финансирования программы составляет 163,5 млн рублей, а на 2018 год заложено 20,4 млн.