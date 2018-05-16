Новые тарифные планы по услугам ЖКХ готовят для россиян

При оплате услуг ЖКХ россияне смогут выбрать для себя наиболее удобный тариф. Министерство строительства и ЖКХ разработало тарифные планы по оплате жилищно-коммунальных услуг для потребителей по аналогии с сотовой связью. Об этом «Известиям» сообщил замглавы ведомства Андрей Чибис. По его словам, тарифные планы будут зависеть от нескольких переменных: времени потребления, его объема, а также способов и сроков оплаты.

Минстрой планирует направить подготовленные предложения о внедрении тарифных планов в ЖКХ в правительство уже в мае, рассказал Андрей Чибис.

— Тарифные планы могут зависеть от разных факторов: времени, объема потребления, способа и сроков оплаты. Например, если предложат дисконт, но попросят предоплату, вы сможете принять то или иное решение, — сказал замминистра.

Министерство разработало несколько вариантов пакетов. Сейчас ведомство собирает последние предложения от участников рынка. Речь идет как минимум о трех тарифах.

Как следует из материалов Минстроя, услуги могут поделить по следующим пакетам. Например, «Эконом» (минимальная цена с четким перечнем условий) может включать в себя такие показатели, как фиксированный объем потребления, определенную систему оплаты (предоплату) и отсутствие дополнительных сервисов. Пакет «Стандарт» может, в частности, предполагать оплату коммунальных услуг по тарифу в соответствии с фактическим потреблением и стандартный набор сервисов. Тариф «Всё включено» устанавливает фиксированный ежемесячный платеж вне зависимости от объема потребления и дополнительный набор сервисов. Перечень сервисов находится в разработке. В Минстрое не уточнили сроки введения тарифных планов. Также пока остается неясным, как будут взиматься средства за превышение фиксированных объемов потребления.

Параллельно Минстрой занимается подготовкой «дорожной карты» по проекту «Умный город» программы «Цифровая экономика РФ». В проекте «дорожной карты» такие тарифы называются многозоновыми. В будущем потребителям планируется дать возможность переходить на тот или иной тариф через интернет. Предполагается, что к IV кварталу 2024 года 60% обращений по переводу на многозоновый тариф будут осуществляться при помощи цифровых сервисов.

Светлана Разворотнева. Кроме того, система расчета за коммунальные услуги всё еще крайне непрозрачна, особенно в теплоснабжении. Если российские потребители и будут получать выгоду от этих нововведений, то в далеком будущем, когда выстроят новую систему учета и контроля потребляемых ресурсов, считает эксперт. По ее мнению, в водоснабжении выгода будет незначительной, так как стоимость литра поступающей в дом воды составляет в среднем около 1 копейки, водоотведения — около 1,5 копейки.

— В теплоснабжении, я думаю, это тоже неприменимо, так как дом все-таки отапливается целиком. Снижение потребления у одного собственника неизбежно ляжет нагрузкой на других, — сказала Светлана Разворотнева, подчеркнув, что в электроэнергетике подход с разными тарифами существует уже сегодня.

Председатель совета директоров «Российских коммунальных систем» Григорий Терян пояснил, что в сфере водоснабжения и водоотведения такой подход возможен только при соблюдении двух главных составляющих.

— Первое — мы говорим о дистанционной передаче показаний приборов учета на предприятия, чтобы баланс водопотребления отражался в режиме реального времени. При этом в условиях жесткого ограничения тарифов необходимо определить источники финансирования оприборивания и внедрения программного обеспечения в ресурсоснабжающих компаниях, — отметил Григорий Терян. — Второе важное условие: необходимо обеспечить минимальные операционные затраты водоканалов, которые всегда присутствуют и почти не зависят от объемов потребления населения.

В «Росводоканале» пока затрудняются оценить особенности тарифных планов в отрасли и ждут, когда «будет выстроена архитектура этого законопроекта». Об этом сказали в пресс-службе оператора, подчеркнув, что инициатива Минстроя тем не менее впишется в концепцию «Умного водоканала», которая сегодня разрабатывается в компании.