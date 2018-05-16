Работники «Искитимцемента» приняли участие в общегородском субботнике

На уборку вышли более 100 человек – ветеранов и сотрудников завода. «Вооружившись» граблями, взяв с собой мешки для мусора, они отправились в сквер около монумента, установленного в честь работников Чернореченского цемзавода, погибших в годы Великой Отечественной войны. В помощь сотрудникам предприятие выделило спецтехнику – «КАМАЗ» и погрузчик. В итоге за несколько часов были обрезаны сухие деревья, вывезено более 375 мешков мусора.
Генеральная уборка прошла не только в сквере, но и на производственной площадке «Искитимцемента». В течение всего апреля на заводе проводился месячник по благоустройству территории. А с 14 по 28 апреля свои весенние субботники организовали представители всех цехов и подразделений предприятия.
«Участие в субботнике – добровольное дело, оно не предполагает оплаты. И потому особенно радует, что подобные инициативы поддерживает столько коллег! – говорит генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Мы обязательно продолжим работу по благоустройству промышленной площадки и прилегающих территорий: впереди – мероприятия по озеленению, покраска бордюров, скамеек, урн, ремонт пешеходных дорожек и т.д.».
К слову, 27 апреля в рамках общегородского дня массовой уборки территории работники «Искитимцемента» помогли привести в порядок парк культуры и отдыха им. И.В. Коротеева. Заводчане собрали и вывезли прошлогоднюю листву и мусор, вырубили сухие деревья и кустарники. Для проведения работ была выделена спецтехника.
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