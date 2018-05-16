За захлопнувшейся дверью комнаты общежития осталась 3-летняя малышка в Бердске

Очередного ребенка освободили из запертого помещения спасатели поисково-спасательного отряда, базирующегося в Бердске.

Дежурному ПСО 15 мая в 13.34 позвонила бердчанка и сообщила, что не может открыть дверь в комнате общежития на Герцена, 17. Заело замок. В помещении осталась ее трехлетняя дочь. Мать очень волновалась, ведь в комнате остались включенными электроприборы.

По словам начальника поисково-спасательного подразделения ПСО Сергея Козина, через минуту четверо спасателей выехали на место. С помощью аварийно-спасательного инструмента деблокировали дверь. Малышку нашли целой и невредимой. Так как с девочкой все было в порядке, ее мама отказалась от медицинской помощи.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 7 мая из-за заклинившего дверного замка, один в квартире остался остался мальчик 1,5 лет. Родители малыша также прибегли к помощи спасателей.