КПРФ: Победа Локтя на губернаторских выборах в Новосибирской области неизбежна
За захлопнувшейся дверью комнаты общежития осталась 3-летняя малышка в Бердске
Новые счетчики воды установят в каждый дом в Бердске
Книга в тюрьму: Заключенные выстроились в очередь за литературой из Бердска
Обновился официальный сайт мэрии Бердска
Боятся начала третьей мировой войны из-за Сирии более 50% россиян
По незаконной вырубке леса санаторием обратились в полицию депутаты Бердска
Путин утвердил новую структуру правительства
Видео топ-10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети