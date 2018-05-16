Новые счетчики воды установят в каждый дом в Бердске

Сегодня, 16 мая, в мэрии Бердска на заседание коммунальщиков и жилищников Лариса Степанова, вице-мэр по строительству, поручила управляющим компаниям провести встречи с собственниками жилья. До горожан необходимо донести информацию о том, что общедомовые приборы учета необходимо установить во всех многоквартирных жилых домах.

— Внесли изменения в пункт 8 федерального закона №279 «О теплоснабжении». Он определяет, что собственники должны поставить приборы учета. Даже в том случае, если нагрузка на дом у них меньше 0,2 Гккал. Они должны это сделать до 1 января 2019 года. Дальше уже МУП КБУ обязан поставить эти приборы. — проинформировала Лариса Степанова.

Это означает, что счетчики должны быть установлены во всех многоквартирных домах Бердска без исключения. Даже если в доме всего 4 квартиры.

— У меня большая просьба к управляющим компаниям: проведите собрания среди жильцов, сделайте разъяснения, чтоб не было прецедентов потом, что кого-то не устраивает стоимость установки приборов, — обратилась к представителям управляющих компаний Степанова.

«Курьер. Среда. Бердск» уже сообщал о пенсионерах, у которых нет средств на оплату этих счетчиков. Напомним, что собственники жилья пытались добиться выплаты субсидий на оплату общедомовых приборов учета.

Еще ранее «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал о том, как собственники жилья проиграли суд по иску к Комбинату бытовых услуг.