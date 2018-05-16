Книга в тюрьму: Заключенные выстроились в очередь за литературой из Бердска

Часть собранной литературы в ходе акции «Книга в тюрьму» увезли в новосибирскую исправительную женскую колонию 15 мая. За остальными книгами сотрудники пресс-службы главка ФСИН приедут в ближайшее время.

Напоминаем, благотворительную акцию «Книга в тюрьму» 21 марта запустил «Курьер. Среда. Бердск» для исправительной колонии №9 — единственной женской колонии, где содержатся впервые осужденные женщины. Лимит наполнения женской колонии №9, которая находится на Гусинобродском шоссе в Новосибирске, составляет 911 человек.

Серый день. Небо застлали тучи. Новосибирская исправительная женская колония №9. За воротами разносится лай собак. Когда они замолкают, наступает почти полная тишина. Охрана открывает ворота, и автомобиль, почти под завязку забитый книгами, заезжает на территорию. Нас встречают сотрудники колонии. Через несколько минут появляются несколько заключенных в рабочей одежде. Невысокая коренастая женщина вытаскивает из багажника тяжелый мешок с литературой и ловко перебрасывает его на плечо. Книги необходимо перенести в помещение клуба. Мы ждем, пока зэка не перетаскают их все.

Прежде чем попасть в зону, где содержатся преступницы, необходимо пройти строгий контроль. Заходим в зарешеченное помещение. И попадает в полную изоляцию. Называю свое имя и передаю сотруднице колонии, находящейся в изолированном кабинете, паспорт, мобильный телефон, флешку. В сумке остается только фотоаппарат, диктофон, кошелек и блокнот с ручкой. Кстати, фотоаппарат и диктофон на зону проносить нельзя. Но на это у меня есть разрешение.

Следующий этап — проверка на рамке. И ее проходим успешно. Лишь когда все находящиеся в «клетке» завершили процедуру, открывается дверь в следующее помещение, где нас ждет еще один «обыск». Специальным прибором «сканируют» сумку и нас самих. Теперь можно следовать в административное помещение.

В клубе собрались заключенные, «нерабочка», как говорят они. То есть женщины, освобожденные от работы. Среди них есть молодые, совсем девчонки. Те, кто трудится в первую и вторую смену, на встречу прийти не смогли. Одни скоро заканчивают работу, другие готовятся приступить к ней. В основном, как удалось узнать, заключенные трудятся на швейном производстве.

Происходит некоторая заминка с раскладкой привезенных книг. Девушки и женщины, вытаскивая их из пакетов и мешков, начинают их с жадностью рассматривать. Сотрудники колонии приказывают им поторопиться.

Когда подготовка к встрече завершается, присутствующих в зале приветствует корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» и рассказывает о своем издании, о бердчанах, которые собирали книги для заключенных. Следом выступает врио начальника пресс-службы главка ФСИН Юлия Перемитина.

Автор видео Галина Панчева



И сотрудники, и заключенные колонии передают слова благодарности бердчанам, подарившим им через книги тепло своих сердец.

И опять обитатели женской колонии бросаются к книгам и начинают их листать. Прежде чем литературу не проверят и не поставят на учет в тюремной библиотеке, взять для чтения ее нельзя.

По опекой начальника отряда Ирины Кондрашовой находится около 80 человек. В ее ведении карантин, реабилитационный центр и так далее.

— Осужденные приходят, отбывают 15 дней, затем мы распределяем их по отрядам. Я к ним никого отношения не имею, а имею отношение к тем лицам, которые прошли УДО, либо статью 80, либо если до конца срока осталось один-три месяца и они положительно характеризуются. Они попадают в реабилитационный центр ИК №9 «С надеждой в будущее», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ирина Кондрашова.

В реабилитационном центре идет подготовка к жизни на воле, ведь некоторые из заключенных отбывают срок 10, а то и больше лет. А за это время много что поменялось на свободе, в том числе и люди стали другими.

По словам Кондрашовой, в исправительной колонии большая часть осуждены по статье 228 — употребление или распространение наркотических средств. Довольно часто встречается статья 111 — причинение вреда здоровью. И, конечно, есть осужденные по статье 105.

— Заключенные с большим удовольствием читают книги. Этим они занимают свое свободное время. Сегодня, когда еще не закончится наше мероприятие, они будут уже стоять очередью и спрашивать, когда можно будет взять книги. Ведь в тюремной библиотеке все они читаны-перечитаны, — отметила начальник отряда.

Самые большие почитатели книги — это женщины, отбывающие большой срок. Литература для них — просто отдушина.

Среди заключенных есть образованные дамы, нередко отбывающие срок за мошенничество, есть и те, кто уже здесь получает среднее, специальное и даже высшее образование — юридическое или экономическое.

В колонии создан танцевальный коллектив, руководят им заключенные, закончившие театральное училище.

— Мероприятий у нас проходит очень много. Даже если взять календарь, то там может не быть тех праздников, которые мы здесь проводим. Часто в клубе для заключенных демонстрируют документальные, художественные, образовательные фильмы, социальные ролики, — добавила Кондрашова.

Встреча в тюрьме завершилась. Когда я покидала ее территорию, чувствовала себя как птица, выпущенная из клетки. И казалось, что даже дышать стало свободнее и легче. И даже серый день не казался уже таким серым. Многие оставшиеся по ту сторону колючей проволоки еще долгие годы не смогут испытать подобные эмоции.