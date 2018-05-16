Обновился официальный сайт мэрии Бердска

Сайт администрации Бердска обновлен. С 14 мая он открыт на новом домене. Это связано с тем, что интернет-ресурсы органов местного самоуправления в Новосибирской области перешли на шаблон сайта областного правительства. Сайт бердской мэрии теперь копирует официальный сайт региональной власти.

Несмотря на обновления, бердская администрация по-прежнему размещает на своем сайте новости, постановления и распоряжения, данные о структурных подразделениях, решения горсовета депутатов и другую обязательную информацию.