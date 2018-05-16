КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам квартиру
Продам квартиру
Продам 1к
Продам квартиру, можно под коммерческое (угловая)
Продам квартиру
Продам 1к
Продам 1к
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

КПРФ: Победа Локтя на губернаторских выборах в Новосибирской области неизбежна

За захлопнувшейся дверью комнаты общежития осталась 3-летняя малышка в Бердске

Новые счетчики воды установят в каждый дом в Бердске

Книга в тюрьму: Заключенные выстроились в очередь за литературой из Бердска

Обновился официальный сайт мэрии Бердска

Боятся начала третьей мировой войны из-за Сирии более 50% россиян

По незаконной вырубке леса санаторием обратились в полицию депутаты Бердска

Путин утвердил новую структуру правительства

Видео топ-10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети

Конкурс «Бердская красавица-2019»

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Обновился официальный сайт мэрии Бердска

Теперь он работает с новым доменным именем и полностью копирует сайт правительства Новосибирской области. Но вся необходимая информация перенесена.

16.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Обновился официальный сайт мэрии Бердска

Страничка нового сайта администрации Бердска

Сайт администрации Бердска обновлен. С 14 мая он открыт на новом домене. Это связано с тем, что интернет-ресурсы органов местного самоуправления в Новосибирской области перешли на шаблон сайта областного правительства. Сайт  бердской мэрии теперь копирует официальный сайт региональной власти.

Несмотря на обновления, бердская администрация по-прежнему размещает на своем сайте новости, постановления и распоряжения, данные о структурных подразделениях, решения горсовета депутатов и другую обязательную информацию.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рухнула стена очередного дома в частном секторе Бердска КПРФ: Победа Локтя на губернаторских выборах в Новосибирской области неизбежна За захлопнувшейся дверью комнаты общежития осталась 3-летняя малышка в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка!!!!
Меховое ателье ЛЮДМИЛА и химчистка ЧАЙКА
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика