Боятся начала третьей мировой войны из-за Сирии более 50% россиян

Социологи Левада-центра изучили опасения россиян насчет перерастания конфликта в Сирии в глобальную войну. По состоянию на третью декаду апреля более половины респондентов опасаются, что связанное с событиями в этой стране обострение отношений России с Западом может перерасти в третью мировую войну: большие опасения по поводу такого радикального сценария выразили 16% опрошенных, еще 41% имеют некоторые опасения на этот счет. У 27% нет особых опасений, а 11% не имеют вообще никаких опасений по поводу разрастания конфликта.

Постоянный интерес

Интерес россиян к событиям в Сирии, где с 2011 года идет гражданская война, согласно данным социологов, достиг пика в октябре—ноябре 2015 года, то есть после официального старта российской операции, в ходе которой российский контингент, представленный преимущественно Военно-воздушными силами, оказывал поддержку частям, воюющим на стороне президента Сирии Башара Асада. Тогда 89% россиян в той или иной степени следили за конфликтом.

Сейчас, по данным Левада-центра, внимательно следят за событиями в Сирии 31% респондентов, еще 55% немного знают о событиях в этой стране — против 18 и 56% соответственно в августе 2017 года. Всего 14% не знают ничего о последних новостях из этой страны.

Опрос Левада-центра был проведен 20–24 апреля по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 регионах. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

В октябре 2016 года менее половины россиян (48%) в той или иной мере опасались скатывания напряженности между Россией и Западом вокруг Сирии в третью мировую войну.

Ранее такой же вопрос Левада-центр задавал применительно к конфликту Москвы с западными странами по поводу событий на востоке Украины. Более 50% россиян опасались подобного сценария в июне—июле 2014 года. Летом 2014 года Киев обвинил Москву во введении в Донбасс ограниченного контингента российских военных на фоне отступления сил самопровозглашенных народных республик. Российские власти категорически отрицали официальное присутствие российского вооруженного контингента в Донбассе.

Переменчивые опасения

Рост опасений третьей мировой войны — «следствие ожесточения конфликта в Сирии, в том виде, как он отражается в медиа», считает социолог Левада-центра Степан Гончаров. «Кроме того, это общая растущая нестабильность и непредсказуемость международных отношений», — добавил эксперт.

Тревога респондентов перед возможным глобальным конфликтом не является долговременной тенденцией, заявил РБК руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. «Это пройдет, алармистские настроения периодически растут, исходя из самых разных обстоятельств, люди сами себя «накачивают» и пугают, — пояснил эксперт. — Это не тренд, а реакция на текущие события. Кроме того, высокий алармизм связан с телевизионной политикой».

7 апреля сирийские правительственные силы возобновили атаки на последний очаг сопротивления сирийской оппозиции в Восточной Гуте — город Думу. В тот же день последовало сообщение Reuters со ссылкой на сирийскую оппозицию о том, что проправительственные силы использовали в Думе химическое оружие. В Дамаске и российском Минобороны это категорически отрицали. 14 апреля ряд западных стран нанесли ракетный удар по Сирии в качестве меры возмездия за предполагаемую химатаку в Думе.

В конце апреля свои данные об отношении россиян к войне в Сирии представил ВЦИОМ. По его данным, после конфликта в связи с возможным применением химоружия в Думе за событиями в этой стране следит абсолютное большинство опрошенных — 88%, причем 39% сообщили, что внимательно наблюдают за происходящим.

Социологи отмечали существенный рост числа респондентов, которые говорят об ухудшении обстановки в Сирии, — с 17% в феврале до 43% в апреле. В случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти России следует оказать военную поддержку президенту Башару Асаду, заявляли две трети респондентов (66%). О своей поддержке политики России в сирийском конфликте говорили 39% россиян, 22% заявили о необходимости выбрать более осторожную позицию. Всего 9% выступили за отказ от участия в конфликте. Практически одинаковое ​число россиян дали положительные (33%) и отрицательные (30%) оценки последствий участия России в событиях в Сирии. Среди отрицательных последствий участия в конфликте 9% отмечали возможное начало третьей мировой войны.