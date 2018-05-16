По незаконной вырубке леса санаторием обратились в полицию депутаты Бердска

15 мая в редакцию газеты «Курьер. Среда. Бердск» пользователи прислали фотографии, на которых видно, как работает техника в лесу недалеко от санатория «Сибиряк». Читатели поинтересовались, законно ли рубят деревья.

Лесники утверждают, что рубка деревьев в «Сибиряке» ведется незаконно. Как рассказал заместитель директора Бердского лесхоза Сергей Белов, у здравницы нет всех согласований

— Они должны разработать проект освоения (территории), и получить согласование муниципальной экспертизы, только после этого что то делать. Они проект разработали, но экспертизы у них нет, и они все это делают незаконно, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Ильич.

Директор санатория Николай Харченко категорически отверг информацию о незаконных действиях. По его словам, на все работы, которые ведутся на территории вокруг «Сибиряка», есть разрешение и согласование.

— Есть вырубка леса, есть чистка. Вырубку мы не ведём, есть разрешение на освоение лесов. Приходила делегация во главе с госпожой Беловой — депутатом горсовета. В том числе были представители лесничества, и все это было согласовано и оговорено. Мы чистим лес только на своей арендованной территории, и что там такое происходит, мне вообще не понятно о чем разговор, — высказался Николай Константинович.

Депутат горсовета Бердска Елена Белова, входящая в комиссию по землепользованию, пояснила, что никаких разрешений на чистку и вырубку у санатория нет. Более того, народные избранники обратились в полицию.

— Разрешения на вырубку у них нет, проект освоения лесов есть, но он не прошел муниципальную экспертизу, он еще не утвержден. Поэтому никаких работ они не имели права делать. Мы сегодня (15 мая — прим. ред.) на комитете этот вопрос только рассматривали, и звонили в полицию. Но они продолжают это делать, и теперь уже ближе к речке, — возмущена Елена Викторовна.

Как сообщил накануне «Курьер. Среда. Бердск» представитель «Сибиряка» Павел Никифоров, здравница имеет грандиозные планы на арендуемый участок и соблюдает законы.

— Мы работаем на участке на законных основаниях. Участок находится у нас в аренде и в настоящий момент мы реализуем довольно амбициозные планы по созданию парка отдыха для гостей и жителей города Бердска. Я думаю, что этому парку смогут позавидовать и жители Новосибирска. Сведения о незаконности работ ошибочны и, безусловно, сейчас мы будем связываться с лесхозом, с депутатами и выяснять, откуда появилась такая информация, — поделился Никифоров.