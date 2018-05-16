Выгодна ли своя скважина на дачном участке?

Весна этого года не балует сибиряков теплом, но садоводы и огородники активно открывают дачный сезон,ведь работы на садовом участке в любую погоду предостаточно. Пока погода дождливая и холодная, нет особой нужды в поливе огорода. Но с наступлением сухих и жарких дней поливать посадки просто необходимо, да и особых проблем с подачей воды в нашем обществе не было. Ежегодно заключали договор с ООО «Аква» и ежедневно до 21:00, кроме понедельника, пользовались водой. Особых проблем не было. Но, председатели некоторых СНТ, в том числе и нашего, считают, что выгоднее иметь собственные скважины и отказаться от договора с «Аквой». Объясняют это тем, что ежегодное повышение цен за куб воды бьёт по карману дачников, а собственная скважина — это и питьевая вода, и для полива, причём практически бесплатная! Просто надо всем вскладчину выложить некоторую сумму за скважину, её оборудование и жить с прекрасной водой припеваючи. Уважаемые садоводы, прошу поделиться опытом тех, кто пользуется скважинами, хватает ли воды для полива на всех, достаточным ли напором идёт вода, ежедневно ли её
подают, нет ли проблем с обслуживанием скважины, не требует ли это дополнительных взносов?
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Во-первых, у скважины есть правовая сторона вопроса. Хоть мы вроде и хозяева в своей стране (и тем более на своей даче), но недра, природные богатства и водные ресурсы принадлежат государству. Скважину положено регистрировать, а на артезианскую скважину накладывается приличный налог.
Что касается полива, то может оказаться так, что вода из скважины будет содержать повышенное количество минеральных примесей по сравнению с водой из водоемов, и регулярное ее использование приведет к засолению почвы.
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Правовая сторона вопроса зависит от глубины скважины.
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Полностью согласна и добавлю еще, то если это будет вода общего пользования, да ещё и питьевая, то это контроль и ответственность за качество, не дай бог массовые отравления. Ежедневный контроль и не один раз. А это ого-го какие расходы. Так что надо и далее пользоваться услугами насосной станции ООО Аква.
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Интересно, каким образом председатели СНТ регулируют правовую сторону вопроса? У нас в обществе есть две скважины, одна функционирует, другая пока нет, осталось установить бочку и насосы. Но председатель никогда не озвучивала ту самую правовую сторону, надо спросить, однако…
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Интересно, хоть одна скважина в Бердске зарегистрирована? Есть общества, которые хоть раз налог оплатили?
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