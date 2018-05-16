Выгодна ли своя скважина на дачном участке?

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Весна этого года не балует сибиряков теплом, но садоводы и огородники активно открывают дачный сезон,ведь работы на садовом участке в любую погоду предостаточно. Пока погода дождливая и холодная, нет особой нужды в поливе огорода. Но с наступлением сухих и жарких дней поливать посадки просто необходимо, да и особых проблем с подачей воды в нашем обществе не было. Ежегодно заключали договор с ООО «Аква» и ежедневно до 21:00, кроме понедельника, пользовались водой. Особых проблем не было. Но, председатели некоторых СНТ, в том числе и нашего, считают, что выгоднее иметь собственные скважины и отказаться от договора с «Аквой». Объясняют это тем, что ежегодное повышение цен за куб воды бьёт по карману дачников, а собственная скважина — это и питьевая вода, и для полива, причём практически бесплатная! Просто надо всем вскладчину выложить некоторую сумму за скважину, её оборудование и жить с прекрасной водой припеваючи. Уважаемые садоводы, прошу поделиться опытом тех, кто пользуется скважинами, хватает ли воды для полива на всех, достаточным ли напором идёт вода, ежедневно ли её

подают, нет ли проблем с обслуживанием скважины, не требует ли это дополнительных взносов?