Путин утвердил новую структуру правительства

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», представленный ему ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече в Сочи. Предложения по кадрам премьер передаст главе государства 18 мая.

Как сообщает сайт Кремля, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами, среди которых — первый вице-премьер — министр финансов. Предыдущее правительство состояло из 9 вице-премьеров. Также в структуре правительства будет 17 министерств, подчиняющихся премьер-министру, и 5 министерств, подчиняющихся президенту.

Минобрнауки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи переименуют в Министерство цифрового развития.

Кроме того, торгпредства, которые сейчас находятся в ведении Минэкономики, будут переданы Минпромторгу, а Росмолодежь — из ведения Минобрнауки в прямое подчинение правительству.

Указом упраздняются правкомиссия по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).