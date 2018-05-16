Путин утвердил новую структуру правительства

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Надо соображать и иметь желание работать,а от перестановки мест слагаемых сумма не меняется(это есть закон самой точной науки)!
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зачем с таким электоратом что то соображать? тут главное что то показать,быть плохим парнем,тогда и любить будут,и героя дадут,профессором сделают.
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Судя по тому как наши чиновники сменяют друг друга на постах, — все они матёрые свингеры. ))
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На одном месте по воровал, перешел на другое. классненько и так бесконечно. Крути, верти.
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