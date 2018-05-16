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Путин утвердил новую структуру правительства

Вице-премьеров станет меньше, некоторые министерства разделят и переименуют. Часть структур упразднят.

16.05.2018 Фото: Кремлин.ру 4 коммент.

Путин утвердил новую структуру правительства

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре органов исполнительной власти», представленный ему ранее премьер-министром Дмитрием Медведевым на встрече в Сочи. Предложения по кадрам премьер передаст главе государства 18 мая.

Как сообщает сайт Кремля, новое правительство будет представлено 10 вице-премьерами, среди которых — первый вице-премьер — министр финансов. Предыдущее правительство состояло из 9 вице-премьеров. Также в структуре правительства будет 17 министерств, подчиняющихся премьер-министру, и 5 министерств, подчиняющихся президенту.

Минобрнауки будет разделено на Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, а Минкомсвязи переименуют в Министерство цифрового развития.

Кроме того, торгпредства, которые сейчас находятся в ведении Минэкономики, будут переданы Минпромторгу, а Росмолодежь — из ведения Минобрнауки в прямое подчинение правительству.

Указом упраздняются правкомиссия по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО).


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(4) Комментариев

  1. !!!

    Надо соображать и иметь желание работать,а от перестановки мест слагаемых сумма не меняется(это есть закон самой точной науки)!

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  2. Аноним

    зачем с таким электоратом что то соображать? тут главное что то показать,быть плохим парнем,тогда и любить будут,и героя дадут,профессором сделают.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  3. Аноним

    Судя по тому как наши чиновники сменяют друг друга на постах, — все они матёрые свингеры. ))

    Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Аноним

    На одном месте по воровал, перешел на другое. классненько и так бесконечно. Крути, верти.

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