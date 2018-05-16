Видео топ-10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети

Речкуновский санаторий, расположенный на территории Бердска, превратился в руины
Древний могильник, памятники убитым детям, заброшенный санаторий — в Сети опубликовано видео с рассказом о самых жутких местах Новосибирска и Новосибирской области.
Авторы собрали 10 самых неоднозначных объектов, которые, по их мнению, внушают страх в человека. По версии ютьюб-канала Top NSK, в их число входят лесной массив в Первомайском районе города. На кладбище немецких и венгерских военнопленных покоятся останки 604 человек. В своё время они строили заводы и жильё в Первомайском районе. По утверждению авторов видео, лес стал местом сходок сатанистов (10 место).
На девятой строчке — заброшенная водонапорная башня, построенная в начале прошлого века рядом со станцией Новосибирск-Южный.
На восьмом месте — мозаичное панно на въезде на ОбьГЭС. По крайней мере, двое мужчин, изображённые на нём, имели реальные прототипы. Это были сотрудники ОбьГЭС, чья жизнь трагически оборвалась.
На седьмой позиции — Музей погребальной культуры.
На шестом месте — золоотвал ТЭЦ-5.
На пятой строке — памятник детям-узникам концлагерей в Сквере Славы.
На 4-м — заброшенный и разрушенный санаторий «Речкуновкий» в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» побывал там в 2017 году и подтверждает заслуженность попадания в топ.
В топ-3 вошли:
Могильный памятник в районе ул. Объединения в Новосибирске. Он установлен в память об убитом 7-летнем Жене Короткевиче. Преступление было совершено в 1979 году.
Могильник «Быстровка-1» в Искитимском районе Новосибирской области. По утверждениям учёных, тысячелетия назад здесь совершались человеческие жертвоприношения.
Психиатрическая больница № 3 на улице Владимировской.
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Просто возьми камеру,иди и тупо снимай,Кошмар везде!!!
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Предлагаю Октябрьский район Новосибирска, куда меня впервые в жизни занёс чёрт этой весной, вот где крипота. Старые дома, частный сектор, гаражи, ободранные деревья, грязища, серость, убогость и безнадёжность, пол дня там погулял, захотелось напиться и повеситься.
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Вот депутат иначе решил проблему:
http://www.konkyrent.ru/vasha/14724-eks-deputat-boyko-vsplyl-v-ispanii.html
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Порося не давись,и нам скучно станет и курьер потеряет немало….Наплюй,абстрагируйся,и радуй нас литературным талантом!!!!
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Поросенок,это вы про бердск А вы первый раз за границей
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В Бердске я не встречал такой ядрёной концентрации депрессивного ландшафта, у нас всё мелкое, а там масштаб и ещё большая часть левого берега такая же, просто жуть, как там люди живут, не понимаю. Да и вообще Новосибирск мне не нравится, до ужаса унылый и безликий город, только Красный проспект и Академгородок спасают.
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тогда вам к окулисту
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Предлагаю городской дом культуры на четвёртое место
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Что то я вижу через забор красивые домики..
…есть ли там эти развалины сейчас ?
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либерастам башню и санаторий до слёз жалко а путриётам?
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Показать надо Травникову санаторий Речкуновский.
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