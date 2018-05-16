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Видео топ-10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети

Речкуновский санаторий наводит ужас. Как и искитимский могильник, где, по версии ученых, приносили в жертву людей.(ВИДЕО)

16.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.

Видео топ 10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети

Речкуновский санаторий, расположенный на территории Бердска, превратился в руины

Древний могильник, памятники убитым детям, заброшенный санаторий — в Сети опубликовано видео с рассказом о самых жутких местах Новосибирска и Новосибирской области.

Авторы собрали 10 самых неоднозначных объектов, которые, по их мнению, внушают страх в человека. По версии ютьюб-канала Top NSK, в их число входят лесной массив в Первомайском районе города. На кладбище немецких и венгерских военнопленных покоятся останки 604 человек. В своё время они строили заводы и жильё в Первомайском районе. По утверждению авторов видео, лес стал местом сходок сатанистов (10 место).

На девятой строчке — заброшенная водонапорная башня, построенная в начале прошлого века рядом со станцией Новосибирск-Южный.

На восьмом месте — мозаичное панно на въезде на ОбьГЭС. По крайней мере, двое мужчин, изображённые на нём, имели реальные прототипы. Это были сотрудники ОбьГЭС, чья жизнь трагически оборвалась.

На седьмой позиции — Музей погребальной культуры.

На шестом месте — золоотвал ТЭЦ-5.

На пятой строке — памятник детям-узникам концлагерей в Сквере Славы.

На 4-м — заброшенный и разрушенный санаторий «Речкуновкий» в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск»  побывал там в 2017 году и подтверждает заслуженность попадания в топ.

В топ-3 вошли:

Могильный памятник в районе ул. Объединения в Новосибирске. Он установлен в память об убитом 7-летнем Жене Короткевиче. Преступление было совершено в 1979 году.

Могильник «Быстровка-1» в Искитимском районе Новосибирской области. По утверждениям учёных, тысячелетия назад здесь совершались человеческие жертвоприношения.

Психиатрическая больница № 3 на улице Владимировской.

Видео ютьюб-канала Top NSK


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Просто возьми камеру,иди и тупо снимай,Кошмар везде!!!

    Thumb up 3 Thumb down 1

  2. Поросёнок Пётр

    Предлагаю Октябрьский район Новосибирска, куда меня впервые в жизни занёс чёрт этой весной, вот где крипота. *CRAZY* Старые дома, частный сектор, гаражи, ободранные деревья, грязища, серость, убогость и безнадёжность, пол дня там погулял, захотелось напиться и повеситься. %)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Аноним

    Поросенок,это вы про бердск :-D :-D :-D А вы первый раз за границей :-D :-D :-D

    Thumb up 0 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      В Бердске я не встречал такой ядрёной концентрации депрессивного ландшафта, у нас всё мелкое, а там масштаб и ещё большая часть левого берега такая же, просто жуть, как там люди живут, не понимаю. %) Да и вообще Новосибирск мне не нравится, до ужаса унылый и безликий город, только Красный проспект и Академгородок спасают.

      Thumb up 9 Thumb down 0

  4. Аноним

    тогда вам к окулисту :-D :-D :-D

    Thumb up 0 Thumb down 4

  5. Аноним

    Предлагаю городской дом культуры на четвёртое место :-D

    Thumb up 0 Thumb down 0

  6. Аноним

    Что то я вижу через забор красивые домики..
    …есть ли там эти развалины сейчас ?

    Thumb up 1 Thumb down 1

  7. zizou

    либерастам башню и санаторий до слёз жалко :( а путриётам?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  8. Аноним

    Показать надо Травникову санаторий Речкуновский.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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