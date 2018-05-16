Видео топ-10 самых жутких мест региона с разрушенным санаторием в Бердске появился в Сети

Древний могильник, памятники убитым детям, заброшенный санаторий — в Сети опубликовано видео с рассказом о самых жутких местах Новосибирска и Новосибирской области.

Авторы собрали 10 самых неоднозначных объектов, которые, по их мнению, внушают страх в человека. По версии ютьюб-канала Top NSK, в их число входят лесной массив в Первомайском районе города. На кладбище немецких и венгерских военнопленных покоятся останки 604 человек. В своё время они строили заводы и жильё в Первомайском районе. По утверждению авторов видео, лес стал местом сходок сатанистов (10 место).

На девятой строчке — заброшенная водонапорная башня, построенная в начале прошлого века рядом со станцией Новосибирск-Южный.

На восьмом месте — мозаичное панно на въезде на ОбьГЭС. По крайней мере, двое мужчин, изображённые на нём, имели реальные прототипы. Это были сотрудники ОбьГЭС, чья жизнь трагически оборвалась.

На седьмой позиции — Музей погребальной культуры.

На шестом месте — золоотвал ТЭЦ-5.

На пятой строке — памятник детям-узникам концлагерей в Сквере Славы.

На 4-м — заброшенный и разрушенный санаторий «Речкуновкий» в Бердске. «Курьер. Среда. Бердск» побывал там в 2017 году и подтверждает заслуженность попадания в топ.

В топ-3 вошли:

Могильный памятник в районе ул. Объединения в Новосибирске. Он установлен в память об убитом 7-летнем Жене Короткевиче. Преступление было совершено в 1979 году.

Могильник «Быстровка-1» в Искитимском районе Новосибирской области. По утверждениям учёных, тысячелетия назад здесь совершались человеческие жертвоприношения.

Психиатрическая больница № 3 на улице Владимировской.

Видео ютьюб-канала Top NSK

