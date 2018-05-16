Общественники убрали от мусора побережье Бердска

Каждый год весной волонтеры очищают бердские берега от мусора
Активисты Общероссийского народного фронта в Новосибирской области приняли участие в экологической акции в рамках проекта «Зеленая миля оБЕРЕГай» в Бердске. Совместно с волонтерами местных экологических организаций общественники навели порядок и убрали мусор на берегу Бердского залива.
Экологическая акция «Зеленая миля оБЕРЕГай» ежегодно собирает десятки бердских активистов, общественников, школьников и неравнодушных жителей города. В этом году к «Зеленой миле» помимо активистов Народного фронта присоединились члены Всероссийского общества охраны природы, учащиеся бердской школы №5 города, представители общества инвалидов, волонтеры Молодежного центра «100 друзей». Всего на берег живописного Бердского залива вышли более 50 человек.
Участники акции в течение нескольких часов собрали около 200 мешков мусора вдоль лесной дороги, ведущей на берег от жилого микрорайона, на берегу залива, вдоль старого кладбища и в районе одного из санаториев, сообщили в региональном отделении ОНФ.
— Часть мусора мы сложили в мешки отдельно для последующей переработки. Подобные экологические акции мы планируем в дальнейшем все больше ориентировать на раздельный сбор мусора, – отметил активист регионального отделения ОНФ, председатель Бердского совета общества охраны природы Сергей Рассказов.
По его словам, «Зеленая миля оБЕРЕГай» – часть масштабной работы, которую ведут экологические организации в Новосибирской области.
— Проект ОНФ «Генеральная уборка» и интерактивная карта свалок – яркий пример неравнодушного отношения новосибирцев к месту, где мы живем. В Бердске немало объектов, которые за последние два года появились на карте ОНФ и были ликвидированы благодаря вмешательству общественников. Часть из проведенных силами волонтеров субботников позволяет привести в порядок в том числе и побережье Бердского залива. Общими усилиями мы сделаем родной город чище», – резюмировал Сергей Рассказов.
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