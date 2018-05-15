Вы видели, как ударили автомобиль Toyota Corolla на стоянке?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Кристина:

Сегодня, 15.05.2018, в промежуток времени с 12 час. до 16 час. на стоянке у дома по ул. Ключевая, 53/1, ударили автомобиль Toyota Corolla с г/н О308ЕВ70 и скрылись. Просьба, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить по тел. 8-952-927-14-07, Кристина. Вознаграждение!

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