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Вы видели, как ударили автомобиль Toyota Corolla на стоянке?

Просьба, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить по тел. 8-952-927-14-07, Кристина. Вознаграждение!

15.05.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Кристина:
Сегодня, 15.05.2018, в промежуток времени с 12 час. до 16 час. на стоянке у дома по ул. Ключевая, 53/1, ударили автомобиль Toyota Corolla с г/н О308ЕВ70 и скрылись. Просьба, кто владеет какой-либо информацией по данному происшествию, позвонить по тел. 8-952-927-14-07, Кристина. Вознаграждение!


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    ну к сотрудникам стоянки и предъявляйте претензии.Или вы стоянкой называете парковку

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