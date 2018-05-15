Доход в 1,4 млн рублей задекларировал за 2017 года прокурор Бердска Роман Сивак
Он по-прежнему ездит на Subaru Forester и владеет квартирой площадью 85 кв. метров наряду с супругой, которая не имеет заработка. У Сивака, по сравнению с его областными коллегами, весьма скромная декларация.
Сотрудники прокуратуры Новосибирской области отчитались о доходах за 2017 год. Их декларации были опубликованы 14 мая. Прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев задекларировал за прошедший год 3,5 млн рублей. Это почти на 400 тыс. больше, чем в 2016 году. Судя по декларации, доходы сложились из зарплаты, процентов от банковских вкладов и продажи гаража. В собственности у Фалилеева земельный участок площадью 800 кв. метров, две квартиры и автомобиль Toyota Highlander.
Первый заместитель областного прокурора Любовь Кузьменок отчиталась о 2,7 млн рублей полученного в 2017-м дохода, он не изменился. Два зама Фалилеева, Сергей Медведев и Владислав Мандрыко, показали доходы в 2,8 млн и 2,7 млн рублей соответственно. Возросли на 100 тыс. рублей доходы у зампрокурора Алексея Турбина: в 2017 году они составили 2,7 млн.
Весьма скромные сведениях о доходах среди руководителей подразделений прокуратуры Новосибирской области за 2017 год у прокурора Бердска Романа Сивака. В его декларации почти ничего не изменилось, кроме суммы заработка.
Как и в 2016-м, в декларации Романа Андреевича указана квартира площадью 85 квадратов в совместной собственности с супругой. Он по-прежнему ездит на Subaru Forester. Но его годовой доход увеличился почти на 40 тыс. рублей и составил 1 млн 465 тыс. рублей. Супруга Сивака, судя по декларации, как и в 2016-м, не имеет заработка.
Искитимский межрайонный прокурор Роман Гулиев показал годовой доход в сумме 1 млн 431 тыс. рублей. Доход прокурора Советского района Новосибирска Николая Земерова в 2017 году составил 3 млн 59 тыс. рублей.
Самый высокий доход среди сотрудников прокуратуры Новосибирской области за прошлый год задекларировал прокурор Чановского района Сергей Федосихин – 5,3 млн рублей. У него есть собственная квартира в 36,8 кв. метра и квартира в безвозмездном пользовании.
Также высокий доход показал прокурор Первомайского района Новосибирска Игорь Пуцын — 5,2 млн рублей. В его собственности две квартиры.
Заместитель Генпрокурора в Сибири Иван Семчишин задекларировал за 2017 год доход в 5,6 млн рублей, что на 600 тыс. больше, чем за 2016-й. Семчишину принадлежит квартира площадью 124,7 кв. метра, а квартира в 131,7 квадрата у него в пользовании.
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У них у всех нормальный. В Бердске вся верхушка меньше сотни не получает. Жизнь у них прекрасна, удалась.
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