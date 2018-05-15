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Незаконно рубит лес санаторий «Сибиряк» в Бердске?

Так утверждают в лесхозе — разрешения на вырубку не давали. В здравнице заявляют, что законно осваивают арендуемый лесной участок, готовясь удивить парком отдыха не только жителей Бердска.

15.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Читателя Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.

Незаконно рубит лес санаторий «Сибиряк» в Бердске?

В лесу близ санатория «Сибиряк» работает трактор

В «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото, сделанные в бердском лесу в районе санатория «Сибиряк». Читатели интересуются, законно ли осуществляет вырубку здравница.

Замдиректора Бердского лесхоза Сергей Белов пояснил, что, несмотря на утвержденный план освоения территории, «Сибиряк» все равно должен был получить разрешение на вырубку. Как сообщила депутат горсовета Бердска Елена Белова, сегодня, 15 мая, прошло совещание на тему незаконных вырубок вокруг санатория.

Но представитель «Сибиряка» Павел Никифоров заявил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» о том, что здравница имеет грандиозные планы на арендуемый участок и соблюдает законы:

— Мы работаем на участке на законных основаниях. Участок находится у нас в аренде и в настоящий момент мы реализуем довольно амбициозные планы по созданию парка отдыха для гостей и жителей города Бердска. Я думаю, что этому парку смогут позавидовать и жители Новосибирска. Сведения о незаконности работ ошибочны и, безусловно, сейчас мы будем связываться с лесхозом, с депутатами и выяснять, откуда появилась такая информация. Детали проекта пока раскрывать не будем, но надеемся, что скоро сможем порадовать горожан нашим парком.

Подробности — в ближайшее время.


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(4) Комментариев

  1. Поросёнок Пётр

    Отстаньте уже от Сибиряка, лучше опыт перенимайте, это одно из немногих, почти что единственное место в Бердске, за которое не стыдно.

    Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    Насколько я увидела,то просто убирают поросль и расчищают площадку под благоустройство.Единственное место в городе,куда ездят от мала до велика и все чем то недовольны.Спасибо скажите,что не закрыли территорию для свободного доступа и бесплатно.Шикарное кафе в отличии от бердских забегаловок.Действительно,нужно брать пример и учиться благоустройству территорий

    Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Витя

    Но законы не для них писаны?Самозахват острова Хреновый,домики на сваях на воде,зачистка леса…и ни копейки в бюджет города.а давай те все творить что хочется,ради наживы..

    Thumb up 6 Thumb down 0

  4. Аноним

    наверно сотрудники лесхоза лучше знают, что можно, а что нельзя. И хорошо, что следят за порядком. А то у нас половину тайги вывезли из «арендованных земель».

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