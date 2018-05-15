Незаконно рубит лес санаторий «Сибиряк» в Бердске?

В «Курьер. Среда. Бердск» прислали фото, сделанные в бердском лесу в районе санатория «Сибиряк». Читатели интересуются, законно ли осуществляет вырубку здравница.

Замдиректора Бердского лесхоза Сергей Белов пояснил, что, несмотря на утвержденный план освоения территории, «Сибиряк» все равно должен был получить разрешение на вырубку. Как сообщила депутат горсовета Бердска Елена Белова, сегодня, 15 мая, прошло совещание на тему незаконных вырубок вокруг санатория.

Но представитель «Сибиряка» Павел Никифоров заявил в интервью «Курьер. Среда. Бердск» о том, что здравница имеет грандиозные планы на арендуемый участок и соблюдает законы:

— Мы работаем на участке на законных основаниях. Участок находится у нас в аренде и в настоящий момент мы реализуем довольно амбициозные планы по созданию парка отдыха для гостей и жителей города Бердска. Я думаю, что этому парку смогут позавидовать и жители Новосибирска. Сведения о незаконности работ ошибочны и, безусловно, сейчас мы будем связываться с лесхозом, с депутатами и выяснять, откуда появилась такая информация. Детали проекта пока раскрывать не будем, но надеемся, что скоро сможем порадовать горожан нашим парком.

Подробности — в ближайшее время.