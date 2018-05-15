На 1,5 млрд рублей план дорожного ремонта составили в Бердске

После утверждения президентской программы «Безопасные и качественные дороги», ремонт проезжей части проводится только на средства, выделенные по этому приоритетному проекту, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления ЖКХ Владимир Захаров.

В Бердске на эти деньги уже привели в порядок ул. Маяковского, «знаковое хозяйство» на ул. Красная Сибирь. В 2018 году по проекту отремонтируют ул. Лунную за 84 млн рублей. Что же ремонтировать в рамках программы далее, в 2019 году, предстоит еще определить. Как подчеркнул Захаров, есть несколько вариантов:

— Или ул. Ленина нам отремонтировать, или ул. Первомайскую делать, или продолжить реализовывать проект по Красной Сибири — в сторону ул. Маяковского. Мы сейчас проектируем ремонт главной дороги в Новом поселке. Технически мы к этому готовы.

По словам Захарова, объем ремонтных работ и их адрес будут зависеть от того, сколько денег дадут. Но есть некие предпочтения, которые еще будут обсуждать. Например, сам Владимир Николаевич склоняется к тому, чтобы в 2019-м доделать ул. Лунную, реконструкция которой начнется со дня на день. По его оценке, Лунная имеет большой транспортный трафик в отличие от «недоделанного» участка ул. Ленина (от Герцена до Спортивной).

— Этот кусок Ленина менее загружен, поскольку большинство машин поворачивают на ул. Горького. Хотя можно и Ленина доделать, и Красную Сибирь. Если будет технически готова ул. Первомайская (грунт окончательно осядет), можно начать капитально ремонтировать ее, — поделился планами Захаров.

По словам начальника управления ЖКХ Бердска Владимира Захарова, в городе составлено проектов на ремонт дорог на 1,5 млрд рублей. Чтобы денег из федерального и областного бюджетов дали как можно больше, на все «хотелки», Бердску нужно демонстрировать эффективное освоение уже выделенных средств, показывать, что город в состоянии правильно использовать и большую сумму.