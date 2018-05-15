Утерян госномер А959МТ154

Доход в 1,4 млн рублей задекларировал за 2017 года прокурор Бердска Роман Сивак
Незаконно рубит лес санаторий «Сибиряк» в Бердске?
На 1,5 млрд рублей план дорожного ремонта составили в Бердске
Купите книгу «Бердск. 301 год» с уникальными снимками старого города
Госдума поддержала уголовное наказание за помощь во введении санкций
Мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года предлагает ввести КПРФ
Отказали в субсидии на установку счетчиков пенсионерам Бердска
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»
В полном объеме использовала деньги на капремонт домов Новосибирская область