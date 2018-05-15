Госдума поддержала уголовное наказание за помощь во введении санкций

США ведут санкционную политику в отношении активно развивающихся стран, таких как Россия, Китай, Иран. Такое мнение высказал журналистам во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин, объясняя необходимость принятия законопроекта о контрсанкциях.

«США проводят санкционную политику против тех стран, которые активно развиваются. Это не только Россия, это и Китай, и Иран, и другие страны», — сказал он.

Володин отметил, что каждая страна противодействует такой недружественной политике Вашингтона.

«Для нас их [США] действия были неожиданностью, учитывая что Россия всегда очень корректно во всех отношениях выражает свое мнение, и эта позиция основана на уважении, диалоге и невмешательстве в суверенные дела государств», — считает председатель нижней палаты парламента.

Володин уверен, что законы о контрсанкциях и уголовной ответственности за применение западных рестрикций на территории РФ будут «достаточно эффективными». Рассмотрение проектов этих документов в первом чтении нижняя палата проводит во вторник.

«Считаем, что они будут достаточно эффективными и дадут возможность президенту и правительству РФ принимать шаги по преодолению санкционных действий США», — заявил он.

По словам спикера Госдумы, законодатели придают большое значение инициативам, которые должны защитить интересы России «от санкционной политики США, а также ряда государств, которые поддерживают их инициативы».

«Санкции США носят абсолютно недружественный характер. Под них попало более 400 юридических лиц, порядка 200 граждан нашей страны. Мы будем делать все для того, чтобы защитить интересы нашего государства, обеспечить безопасность, гарантировать права и свободы наших граждан. Законы призваны решить эти задачи», — добавил глава нижней палаты.

Он указал, что необходимо принятие новых законодательных актов для продолжения развития РФ в условиях противодействия санкционному режиму Запада. «Мы предоставляем широкие полномочия нашему президенту, правительству РФ, чтобы страна была защищена, была защищена экономика, [защищены] рабочие места», — заключил Володин.

Источник: ТАСС