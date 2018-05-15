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Мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года предлагает ввести КПРФ

Депутат Олег Смолин выразил надежду, что к этому сроку продолжительность жизни в стране повысится до 80 лет.

15.05.2018 Один комментарий

Мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года предлагает ввести КПРФ

КПРФ предлагает ввести до 2030 года мораторий на повышение пенсионного возраста

Фракция КПРФ внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Об этом сообщил во вторник на пленарном заседании Госдумы депутат Олег Смолин.

Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». Он также подчеркнул, что кабмин подготовит свои предложения в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.

«Мы вносим законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Тогда, мы надеемся, будет достигнута национальная цель, и продолжительность жизни составит 80 лет. Вот когда исполним эту цель, тогда и будем обсуждать повышение пенсионного возраста», — сказал Смолин.

По его словам, повышение пенсионного возраста «затормозит технический прогресс, поскольку породит увеличение дешевой и невостребованной рабочей силы».

В феврале текущего года коммунисты вносили на рассмотрение нижней палаты схожую инициативу. Тогда они предлагали установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2025 года, объясняя это тем, что «принятие решения о повышении пенсионного возраста свыше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится все труднее из-за роста цен на товары и услуги… роста налогов и других платежей».

Источник: ТАСС


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(1) Комментарий

  1. я за

    У всех поголовно диабет и гипертания какое повышение пенсионного возраста, люди доживают до пенсии, в 45 уже работодатель разговаривать не хочет.Я за мораторий!

    Thumb up 2 Thumb down 0

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