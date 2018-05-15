Мораторий на повышение пенсионного возраста до 2030 года предлагает ввести КПРФ

Фракция КПРФ внесет на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Об этом сообщил во вторник на пленарном заседании Госдумы депутат Олег Смолин.

Ранее о необходимости повышения пенсионного возраста в РФ заявлял председатель правительства Дмитрий Медведев. По его словам, подобное решение необходимо, однако его нужно принимать «аккуратно, взвешенно, исходя из готовности человека продолжить работу, наличия у него сил и здоровья, изменений в корпоративном законодательстве, законодательстве о труде». Он также подчеркнул, что кабмин подготовит свои предложения в ближайшее время и внесет их на рассмотрение Госдумы.

«Мы вносим законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Тогда, мы надеемся, будет достигнута национальная цель, и продолжительность жизни составит 80 лет. Вот когда исполним эту цель, тогда и будем обсуждать повышение пенсионного возраста», — сказал Смолин.

По его словам, повышение пенсионного возраста «затормозит технический прогресс, поскольку породит увеличение дешевой и невостребованной рабочей силы».

В феврале текущего года коммунисты вносили на рассмотрение нижней палаты схожую инициативу. Тогда они предлагали установить мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2025 года, объясняя это тем, что «принятие решения о повышении пенсионного возраста свыше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин неизбежно вызовет рост безработицы среди молодых граждан в связи с тем, что многие пенсионеры будут оставаться на прежней работе, так как прожить на нынешнюю страховую пенсию, особенно в городах, становится все труднее из-за роста цен на товары и услуги… роста налогов и других платежей».

Источник: ТАСС