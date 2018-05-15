Отказали в субсидии на установку счетчиков пенсионерам Бердска

На одном из майских заседаний депутатского комитета по ЖКХ горсовета Бердска обсуждали обращение депутата Сергея Онищенко: жители домов №4А и 6А по ул. Комсомольской просят о выделении субсидий для компенсации затрат на установку общедомовых приборов учёта.

В 2014 году на коммуникациях двух жилых домов были установлены приборы учета. Нужно отметить, что дома, о которых идет речь — двухэтажные, на два подъезда. А счетчики поставили идентичные тем, что устанавливают, скажем, на 4-подъездную девятиэтажку. Стоимость счетчиков необходимо оплатить из средств собственников, поделив на всех поровну. И если для жителей 9-этажного дома платежи за счетчики проходят практически незаметно, то для жителя 2-этажного дома сумма становится не просто вполне ощутимой, а иногда даже неподъемной.

— В этих домах проживают в основном пенсионеры. Выплачивать более 20 тысяч рублей им просто не из чего, — аргументировал Сергей Онищенко.

Но Лариса Степанова, вице-мэр по городскому хозяйству, ответила, что на такие субсидии жителям рассчитывать не стоит.

— Во-первых, компенсация была. МУП КБУ работал в рамках бюджетного и жилищного кодексов. Компенсации делались, но только по тем квартирам, которые находятся в муниципальной собственности. Все остальные работы в квартирах, находящихся в частной собственности, делались за счет средств жителей, — пояснила Лариса Владимировна.

Кроме того, Степанова отметила, что организация работ была проведена не совсем правильно. Если бы управляющая компания тогда договорилась о рассрочке платежей, то собственникам не пришлось бы оплачивать всё за один раз.

Также вице-мэр объяснила, почему установку счетчиков не согласовали с собственниками жилья.

— Счётчики везде должны стоять. Если раньше счетчик до 2 гигакалорий на маленькие дома не ставился, то сейчас он должен быть везде по закону. А фразу про техническую возможность установки из закона убрали совсем, — сказала Лариса Владимировна.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», жители одной из 2-этажек даже судились с КБУ по поводу стоимости счетчика. Но проиграли.

В части энергосбережения вышел новый закон №279, согласно которому, приборы учета устанавливаются во всех домах, кроме идущих под снос, ветхих, аварийных и попавших в план капремонта до 2012 года.

До 1 января 2019 года население должно само поставить приборы учета. Если этого не произойдет, общедомовой счетчик установят коммунальщики принудительно.

— В законе четко прописано, что все обслуживание дома идет за счет жителей. Ресурсник поставит прибор по той цене, по которой купит, там нет понятие «согласие» или «несогласие» собственников, — рассказывал директор бердского Комбината бытовых услуг Александр Кожин.

Тем не менее именно этому был посвящен судебный процесс, который бердчане проиграли Комбинату бытовых услуг. Собственники посчитали, что КБУ поставил в их доме слишком дорогой счетчик. Но в бердском суде не смогли доказать свою правоту. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», жители подали апелляцию в вышестоящую судебную инстанцию.

Кожин назвал это судебное разбирательство прецедентом для России.

Каждой из 24 квартир дома необходимо заплатить 24 тыс. рублей за 5 лет — то есть 4800 в год или по 400 рублей в месяц.

— Почему они судятся? Почти три года они не платили, проспали, а цена-то не уменьшается. Конечно, теперь им сразу придется выложить большую сумму, — полагает Кожин.

Справка

9 июля 2017 года №279-ФЗ «О внесении изменений в закон «О теплоснабжении»

Статья 9

Внести в статью 13 Федерального закона от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, №48, ст. 5711; 2011, N 29, ст. 4288; 2015, №1, ст. 19; №27, ст. 3967; 2016, №27, ст. 4202) следующие изменения:

1) в части 1 слова «или максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час (в отношении организации учета используемой тепловой энергии)» исключить;

2) часть 8 дополнить предложениями следующего содержания: «До 1 января 2019 года собственники объектов, которые указаны в частях 3 — 7 настоящей статьи и максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, обязаны обеспечить оснащение таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии, указанными в частях 3 — 7 настоящей статьи, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утверждаемые Правительством Российской Федерации, могут устанавливать особенности учета тепловой энергии, теплоносителя, а также особенности исполнения обязанности по оснащению объектов, указанных в частях 3 — 7 настоящей статьи, приборами учета.»;

3) часть 10 дополнить предложением следующего содержания: «В отношении объектов, которые указаны в частях 3 — 7 настоящей статьи и максимальный объем потребления тепловой энергии которых составляет менее чем две десятых гигакалории в час, предложения об оснащении таких объектов приборами учета используемой тепловой энергии должны быть представлены не позднее 1 июля 2018 года».