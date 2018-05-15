В полном объеме использовала деньги на капремонт домов Новосибирская область

Сегодня, 15 мая, полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провёл совещание по вопросу организации и проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в регионах округа.

По словам полпреда, в новом программном указе главы государства от 7 мая текущего года одной из приоритетных задач названо улучшение жилищных условий населения, передает Сибирский окружной информационный центр. «Качество жилищного фонда, меры, принимаемые органами власти по его содержанию и ремонту, затрагивают интересы большинства наших граждан, таким образом, система капитального ремонта имеет большую социальную значимость и требует особого контроля», – сказал полпред.

В настоящее время в субъектах Федерации округа в целом отмечается позитивная динамика реализации региональных программ капитального ремонта, наращиваются объёмы проводимых работ. Вместе с тем анализ финансового обеспечения и практика реализации программ выявили ряд проблем, которые требуют разрешения, сообщил Сергей Меняйло.

По информации специалистов, в рамках региональных программ до 2043 года в округе планируется провести ремонт более 91 тысячи домов, в которых проживают около 11 миллионов граждан. В 2017 году в регионах Сибири капитальный ремонт проведён в более 4,2 тысячи домов, что позволило улучшить жилищные условия более 500 тысяч человек. В текущем году предполагается провести работы в более 5,9 тысячи строений, в которых проживает около 659 тысяч человек. Также наблюдается положительная тенденция роста собираемости взносов собственников жилья, в прошлом году показатель достиг 87%.

В то же время, по оценке Федерального фонда ЖКХ по итогам прошлого года, краткосрочные планы капремонта были выполнены в полном объёме в 5 субъектах Федерации округа (республиках Алтай, Тыва и Хакасия, Алтайский край и Новосибирская область). В Республике Бурятия, Красноярском крае, Иркутской, Кемеровской и Томской областях исполнение составило от 80% до 97%. В Забайкальском крае и Омской области плановые показатели в 2017 году были выполнены менее чем на 65%. Кроме того, финансовая обеспеченность региональных программ в среднем по округу составляет около 58%, с дефицитом сформированы программы в 9 субъектах Федерации округа.

Отмечается, что часть собранных средств на проведение капитального ремонта остаются невостребованными. В Республике Хакасия и Алтайском крае освоено около 90% от суммы сборов, в Новосибирской области – 83%, в республиках Алтай, Тыва, Томской области – более 70%, в Республике Бурятия и Иркутской области – 39%, в Забайкальском и Красноярском краях – менее 20%.

«С 2014 года в рамках реализации региональных программ капитального ремонта жилья от населения в регионах округа получено более 41 миллиарда рублей, эти средства должны расходоваться максимально эффективно, чтобы граждане видели куда они направлены, и чувствовали положительные изменения», – подчеркнул полпред.

По мнению полномочного представителя, следует сконцентрировать усилия на совершенствовании системы организации работ – заблаговременно до начала строительного сезона обеспечить подготовку проектно-сметной документации и заключить контракты на проведение ремонта. Также необходимо совершенствовать систему учёта и контроля за целевым расходованием средств, выделяемых на капитальный ремонт жилья.

При составлении перечня жилого фонда, вошедшего в региональные программы капитального ремонта, важно определить приоритеты проведения работ исходя из фактического состояния жилых домов, считает Сергей Меняйло. Перечень с указанием очередности проведения ремонта строений должен быть доступен для граждан.

Кроме того, особое внимание нужно уделить проведению капитального ремонта многоквартирных жилых домов, отнесенных к категории наиболее сложных, – имеющих высокую степень износа конструкций, причисленных к объектам культурного наследия, а также располагающихся на территориях Крайнего Севера.

Полномочный представитель главы государства поручил обеспечить постоянный контроль за ходом реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества многоквартирных жилых домов в регионах округа.