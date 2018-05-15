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$23 тыс. заплатил за два пирожка в ларьке житель Китая

Обычно пирожок-баоцзы с мясом или овощами стоит от 1,5 до 5 юаней. Система электронных платежей Alipay дала сбой.

15.05.2018 Фото: yandex.ru Нет комментариев

$23 тыс. заплатил за два пирожка в ларьке житель Китая

Паровые китайские пирожки

Житель города Чжэнчжоу китайской центральной провинции Хэнань воспользовался системой электронных платежей Alipay при оплате двух паровых пирожков-баоцзы в одном из уличных ларьков, то ли по ошибке, то ли из-за сбоя программы заплатил более 147 тысяч юаней (свыше 23 тысяч долларов) и не заметил этого.

Обычно такой пирожок с мясом или овощами стоит от полутора до пяти юаней. Как мужчина не заметил, что с его счета списалась такая крупная сумма, он и сам не понял. История стала обсуждаемой в китайской соцсети Weibo, особенно в связи с ее счастливым завершением.

Продавец баоцзы по фамилии Хэ, делая месячный отчет по выручке, обнаружил на счету ларька лишних 147 тысяч юаней. Он предположил, что покупатель по ошибке ввел вместо цены баоцзы шестизначный пароль для оплаты со счета. Продавец сразу сообщил об этом руководству, и за честность его наградили премией в пять тысяч юаней (около 800 долларов).

Руководство сети ларьков связалось с полицией и сообщило о случившемся. Продавец обратился в СМИ за помощью в поисках покупателя. В результате сотрудники компании Alipay нашли его и рассказали об ошибке и о том, что лишнюю сумму ему вернут. При этом покупатель по фамилии Хань сначала не поверил и принял их за пранкеров.

На прошлой неделе в местном полицейском участке невнимательному покупателю вернули всю сумму, передает  РИА Новости.


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