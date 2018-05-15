Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 мая, обратилась читатель Екатерина Козлова, возмущенная замусоренностью Бердска. Конкретно Екатерина написала про пустырь, расположенный за домом №116 по улице Ленина в Бердске.

«Сегодня была в шоке от бардака, который творится практически в центре Бердска. Причём, прямо за зданием судебных приставов, где и музей знаменитого актера Владлена Бирюкова! Кто отвечает за уборку этого участка? Стыдно за город!» — поделилась Екатерина Козлова.

Этот пустырь остался неубранным во время прошедшего субботника. Выглядит так, будто собственники пустыря позабыли про него.

Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о ситуации на этом пустыре известно, и в этой связи «приняты необходимые меры».

— Это участок земли между домами №112, 116 на ул. Ленина и №55 на ул. К. Маркса. Собственником участка является компания-застройщик «Стройинвестпроект». Им выдано уведомление об уборке мусора и скоса сухостоя до 21 мая. После проверим и в случае неисполнения будем привлекать компанию к административной ответственности, — прокомментировала Ольга Гончарова.