Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске
Застройщик «Стройинвестпроект» очистит пустырь от мусора и сухостоя по предписанию АТИ, иначе его накажут.
15.05.2018Автор: Слава ДушинФото: Екатерины Козловой6 коммент.
Мусор на пустыре за домом №116 на ул. Ленина
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 мая, обратилась читатель Екатерина Козлова, возмущенная замусоренностью Бердска. Конкретно Екатерина написала про пустырь, расположенный за домом №116 по улице Ленина в Бердске.
Мусор на пустыре за домом по адресу: ул. Ленина, 116
«Сегодня была в шоке от бардака, который творится практически в центре Бердска. Причём, прямо за зданием судебных приставов, где и музей знаменитого актера Владлена Бирюкова! Кто отвечает за уборку этого участка? Стыдно за город!» — поделилась Екатерина Козлова.
Этот пустырь остался неубранным во время прошедшего субботника. Выглядит так, будто собственники пустыря позабыли про него.
Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о ситуации на этом пустыре известно, и в этой связи «приняты необходимые меры».
Мусор на пустыре за домом на ул. Ленина, 116
— Это участок земли между домами №112, 116 на ул. Ленина и №55 на ул. К. Маркса. Собственником участка является компания-застройщик «Стройинвестпроект». Им выдано уведомление об уборке мусора и скоса сухостоя до 21 мая. После проверим и в случае неисполнения будем привлекать компанию к административной ответственности, — прокомментировала Ольга Гончарова.
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да с них как с гуся вода
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За безобразие предъявлять некому. Компания застройщика сдулась. Музей открывали, мусорный бак огородили. Ограждение исчезло. Ветер раздувает мусор окрест.
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А помните как ликовали здесь когда этот СтройИнвестПроект пришел в Бердск?
Напомню:
— местные застройщики зажрались
— наши строить не умеют, пусть лучше новосибирские приходят
— вот теперь то у Голубева больше не будут покупать
— надо больше Новосибирских, а то наши уже краев не видят
А теперь оказывается, что наши то еще какие молодцы, а здесь бардак, недоделки, несоответствие да и банкротства и затягивание сроков на горизонте
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кто «ваши» молодцы? был рынок на подъеме- у всех пёрло. Особенно, если административные рычаги под рукой. Сейчас как-то азарт далеко не у всех сохранился.
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Может и не у всех «азарт сохранился» конечно…
Но как 15 лет назад и Голубев и СтройРегион строили, так и строят.
И с качеством стабильно, и никаких проблем и косяков — все соответствует цене.
А вот такой плюс, как «надежность и стабильность» этим конкретно нашим очень даже относится прямо
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Чистоту окружающей среды должны поддерживать все без исключения. Каждый — будь то лицо физическое или юридическое.
Состояние окружения формирует сознание подрастающего молодого поколения. Где грязно — там и серут. Так говорят.
Отношение россиян к родной земле, к её облику вызывает оторопь, шокирует. Всюду грязь, хлам, бардак. И это только внешнее. А если по сути — какому только загрязнению не подвергается наша территория! И химия, и физика, и ещё непонятно что!
И ещё — если приглядеться к методам некоторых юр.лиц и не только — весь хламовник разравнивается, присыпается щебёнкой и закатывается .
Наше весьма патриотизированное население готово истово доказывать силу своего государства перед кем-то и с оружием в руках, очертся голову, бросаться в пекло заварушки, но при этом не понимает — ради чего?
Не ради ли родной земли должны быть патриотические порывы и действия? К примеру, отряд «Кондор» регулярно выезжает в экспедиции по подъёму останков тех бойцов, которые пали, сражённые в пекле боёв под Тверью, кто остался сражённый безымянно лежать на поле брани. Сколько крови сибиряков и других бойцов вытекло из умирающих и полило землю.
Фактически сибирские отряды и дивизии можно приравнять к т.н. пушечному мясу, которым поперхнулось наступление фашистов на Москву. Об этом с ужасом рассказывали даже кое-кто из воевавших на вражеской стороне. Была как-то передача по ТВ.
Святая наша земля! а мы? — тупицы мы!
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