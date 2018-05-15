КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю К.Маркса 2а, 89137726793 Юлия
Продам 3-ю квартиру в центре!!!
продам
продам
Продам 3-ю в центре
Продам 3-ю в центре
Продам 2-ю квартиру в Центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

В полном объеме использовала деньги на капремонт домов Новосибирская область

$23 тыс. заплатил за два пирожка в ларьке житель Китая

Фотомарафон «Я блондинка! Я брюнетка! А я рыжая!» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

Демонтируют вспомогательные здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Убил из пистолета ТТ на рынке продавца и скрылся в Башкирии житель Новосибирска

Обнародована зарплата сидящего в СИЗО экс-директора КБУ Александра Кожина

Волонтеры на ночь требуются музею Бердска

Новые майские проекты Путина реализуют за шесть лет

Последние комментарии

Май 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

Застройщик «Стройинвестпроект» очистит пустырь от мусора и сухостоя по предписанию АТИ, иначе его накажут.

15.05.2018 Автор: Слава Душин Фото: Екатерины Козловой 6 коммент.

Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

Мусор на пустыре за домом №116 на ул. Ленина

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 мая, обратилась читатель Екатерина Козлова, возмущенная замусоренностью Бердска. Конкретно Екатерина написала про пустырь, расположенный за домом №116 по улице Ленина в Бердске.

Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

Мусор на пустыре за домом по адресу: ул. Ленина, 116

«Сегодня была в шоке от бардака, который творится практически в центре Бердска. Причём, прямо за зданием судебных приставов, где и музей знаменитого актера Владлена Бирюкова! Кто отвечает за уборку этого участка? Стыдно за город!» — поделилась Екатерина Козлова.

Этот пустырь остался неубранным во время прошедшего субботника. Выглядит так, будто собственники пустыря позабыли про него.

Ольга Гончарова, главный специалист Административно-технической инспекции, рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что о ситуации на этом пустыре известно, и в этой связи «приняты необходимые меры».

Завален мусором пустырь за музеем Владлена Бирюкова в Бердске

Мусор на пустыре за домом на ул. Ленина, 116

— Это участок земли между домами №112, 116 на ул. Ленина и №55 на ул. К. Маркса. Собственником участка является компания-застройщик «Стройинвестпроект». Им выдано уведомление об уборке мусора и скоса сухостоя до 21 мая. После проверим и в случае неисполнения будем привлекать компанию к административной ответственности, — прокомментировала Ольга Гончарова.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица» Второе место в Кубке России заняли регбисты Бердска В полном объеме использовала деньги на капремонт домов Новосибирская область

(6) Комментариев

  1. Аноним

    да с них как с гуся вода

    Thumb up 1 Thumb down 0

  2. Аноним

    За безобразие предъявлять некому. Компания застройщика сдулась. Музей открывали, мусорный бак огородили. Ограждение исчезло. Ветер раздувает мусор окрест.

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • местный

      А помните как ликовали здесь когда этот СтройИнвестПроект пришел в Бердск?
      Напомню:
      — местные застройщики зажрались
      — наши строить не умеют, пусть лучше новосибирские приходят
      — вот теперь то у Голубева больше не будут покупать
      — надо больше Новосибирских, а то наши уже краев не видят

      А теперь оказывается, что наши то еще какие молодцы, а здесь бардак, недоделки, несоответствие да и банкротства и затягивание сроков на горизонте

      Thumb up 1 Thumb down 4

      • a.danilov

        кто «ваши» молодцы? был рынок на подъеме- у всех пёрло. Особенно, если административные рычаги под рукой. Сейчас как-то азарт далеко не у всех сохранился.

        Thumb up 1 Thumb down 3

        • местный

          Может и не у всех «азарт сохранился» конечно…
          Но как 15 лет назад и Голубев и СтройРегион строили, так и строят.
          И с качеством стабильно, и никаких проблем и косяков — все соответствует цене.
          А вот такой плюс, как «надежность и стабильность» этим конкретно нашим очень даже относится прямо

          Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Зелёная

    Чистоту окружающей среды должны поддерживать все без исключения. Каждый — будь то лицо физическое или юридическое.
    Состояние окружения формирует сознание подрастающего молодого поколения. Где грязно — там и серут. Так говорят.
    Отношение россиян к родной земле, к её облику вызывает оторопь, шокирует. Всюду грязь, хлам, бардак. И это только внешнее. А если по сути — какому только загрязнению не подвергается наша территория! И химия, и физика, и ещё непонятно что!
    И ещё — если приглядеться к методам некоторых юр.лиц и не только — весь хламовник разравнивается, присыпается щебёнкой и закатывается %) .
    Наше весьма патриотизированное население готово истово доказывать силу своего государства перед кем-то и с оружием в руках, очертся голову, бросаться в пекло заварушки, но при этом не понимает — ради чего?
    Не ради ли родной земли должны быть патриотические порывы и действия? К примеру, отряд «Кондор» регулярно выезжает в экспедиции по подъёму останков тех бойцов, которые пали, сражённые в пекле боёв под Тверью, кто остался сражённый безымянно лежать на поле брани. Сколько крови сибиряков и других бойцов вытекло из умирающих и полило землю.
    Фактически сибирские отряды и дивизии можно приравнять к т.н. пушечному мясу, которым поперхнулось наступление фашистов на Москву. Об этом с ужасом рассказывали даже кое-кто из воевавших на вражеской стороне. Была как-то передача по ТВ.
    Святая наша земля! а мы? — тупицы мы! :-!

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Бесплатный первичный прием акушера-гинеколога в клинике Веритас
ООО ''Медико-диагностический центр "Веритас" (лицензия № ЛО-54-01-004019 от 05.08.2016г.)
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика