Цементники Искитима приняли участие в праздновании Дня Победы

9 мая состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к монументу воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие объединило ветеранов и работников предприятия. Заводчане вместе со своими детьми отдали дань уважения погибшим землякам, а также поприветствовали фронтовиков и тружеников тыла.

В День Победы более ста работников предприятия прошли по улицам Искитима в колонне «Бессмертного полка» с портретами родных – участников войны. После праздничного парада цементники, как и представители других предприятий Искитима, возложили цветы к Вечному огню. А 7 мая – ветеранов завода пригласили во дворец культуры «Цементник» на праздничный концерт. Для представителей старшего поколения – фронтовиков, тружеников тыла, детей войны – исполнили танцевальные номера и музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной. В преддверии праздника пожилым людям была выплачена материальная помощь.

4 мая заслуженные цементники – Семен Кириллович Доманов, детство которого прошло в годы войны, и Председатель Совета ветеранов Надежда Алексеевна Федоренко – стали почетными гостями концерта «Мир без войны». Мероприятие подготовили воспитанники и педагоги детского сада «Золотой ключик». Малыши трогательно выступали с песнями военных лет, танцевали, читали стихи, благодарили ветеранов за мирное небо над головой.

«Ежегодно мы отмечаем этот великий праздник, с уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто самоотверженно – в тылу и на передовой – приближал долгожданную Победу. К сожалению, с каждым годом все меньше остается среди нас участников Великой Отечественной войны, поэтому сегодня особенно важно сохранить историческую правду о том суровом времени, – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Наш долг – не забывать, какой ценой досталась Победа, чтить память погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах».