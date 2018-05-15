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Цементники Искитима приняли участие в праздновании Дня Победы

Представители АО «Искитимцемент» приняли участие в мероприятиях, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Накануне праздника поздравления принимали ветераны-цементники.

15.05.2018 Нет комментариев

Цементники Искитима приняли участие в праздновании Дня Победы9 мая состоялась традиционная церемония возложения венков и цветов к монументу воинам Чернореченского цементного завода, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие объединило ветеранов и работников предприятия. Заводчане вместе со своими детьми отдали дань уважения погибшим землякам, а также поприветствовали фронтовиков и тружеников тыла.

Цементники Искитима приняли участие в праздновании Дня ПобедыВ День Победы более ста работников предприятия прошли по улицам Искитима в колонне «Бессмертного полка» с портретами родных – участников войны. После праздничного парада цементники, как и представители других предприятий Искитима, возложили цветы к Вечному огню. А 7 мая – ветеранов завода пригласили во дворец культуры «Цементник» на праздничный концерт. Для представителей старшего поколения – фронтовиков, тружеников тыла, детей войны – исполнили танцевальные номера и музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной. В преддверии праздника пожилым людям была выплачена материальная помощь.
4 мая заслуженные цементники – Семен Кириллович Доманов, детство которого прошло в годы войны, и Председатель Совета ветеранов Надежда Алексеевна Федоренко – стали почетными гостями концерта «Мир без войны». Мероприятие подготовили воспитанники и педагоги детского сада «Золотой ключик». Малыши трогательно выступали с песнями военных лет, танцевали, читали стихи, благодарили ветеранов за мирное небо над головой.

Цементники Искитима приняли участие в праздновании Дня Победы«Ежегодно мы отмечаем этот великий праздник, с уважением и благодарностью вспоминаем всех, кто самоотверженно – в тылу и на передовой – приближал долгожданную Победу. К сожалению, с каждым годом все меньше остается среди нас участников Великой Отечественной войны, поэтому сегодня особенно важно сохранить историческую правду о том суровом времени, – подчеркивает генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун. – Наш долг – не забывать, какой ценой досталась Победа, чтить память погибших, проявлять неустанную заботу о ветеранах».


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