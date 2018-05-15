Демонтируют вспомогательные здания сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

Снос зданий торгового центра «Зимняя вишня», где из-за пожара 25 марта погибли 60 человек, начался во вторник в Кемерове, первыми под снос пойдут вспомогательные здания, передает корреспондент ТАСС с места событий. Как сказал журналистам врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, это первый этап запланированного демонтажа комплекса «Зимней вишни».

«Мы приступаем к демонтажу здания торгового центра «Зимняя вишня» <…>. Вся работа разбита на этапы, сегодня первый этап — демонтаж вспомогательных зданий», — пояснил Цивилев.

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По словам врио губернатора, уже подведены предварительные итоги обсуждения того, что будет располагаться на территории ТЦ «Зимняя вишня». Большинство проголосовало за то, что это будет сквер. Цивилев также уточнил, что на территории площадки будут расположены две веб-камеры, чтобы жители города в реальном времени наблюдали за этапами строительства сквера. «Большинство жителей Кузбасса, больше 60%, — а проголосовало всего более 400 тыс. человек — высказалось за то, что здесь должен быть сквер», — добавил Цивилев.

По словам врио губернатора Кемеровской области, пока не принято решение о том, что будет находиться на территории сквера — появится там памятник или часовня. Как сказал глава города Кемерово Илья Середюк, решение о признании этой зоны рекреационной может быть принято уже в начале июня.

«К 8 июня организованы процедуры по признанию данной территории рекреационной, в рамках которой и должен находиться сквер. Будут проведены публичные слушания, на которые мы приглашаем всю общественность города, которая выразит свое мнение по поводу нахождения здесь сквера», — уточнил Середюк.

В понедельник врио губернатора Кемеровской области сообщил, что урегулированы все вопросы с собственниками. Как сообщал ТАСС, всего в ТЦ около 40 владельцев, которые покупали помещения в разное время, в том числе основной — Кемеровский кондитерский комбинат. Площадку после сноса «Зимней вишни» планируют обустроить к 1 сентября этого года.

Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последним данным, жертвами трагедии стали 60 человек, еще 79 пострадали. Возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят восемь человек.