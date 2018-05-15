Обнародована зарплата сидящего в СИЗО экс-директора КБУ Александра Кожина

Александр Кожин проведет в СИЗО по решению суда до 19 июня
На сайте Комбината бытовых услуг Бердска появился документ, содержащий информацию о среднемесячных доходах «первых» лиц главного ресурсоснабжающего предприятия города.
Первую строчку списка занимает Александр Кожин, бывший директором муниципального КБУ с декабря 2013-го по март 2017 года. Его средняя зарплата а прошлом году составляла 132 470 рублей.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Александр Кожин находится в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий, повлекших существенный ущерб КБУ — в сумме около 190 млн рублей.
Второе место по величине заработной платы занимает Елена Лушникова — замдиректора по экономике и финансам с заработной платой 97 455 рублей в месяц.
На третьей строчке разместилась Татьяна Неделько, замдиректора по перспективному развитию. У неё указана ежемесячная зарплата 97 127 рублей.
На сегодняшний день на старом сайте администрации Бердска, все еще общедоступном, Александр Кожин значится директором КБУ. Хотя он уволился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 27 марта в день первого задержания.
скриншот сайта администрации
Место Кожина после его ареста и увольнения занял, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Воспанчук, предприниматель из Новосибирска.
Кстати, во время судебного заседания по избранию меры пресечения, Александр Кожин жаловался, что после ареста его семья лишилась средств к существованию, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
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Молодец зато за выдачу тех услових брал по 30 тысяч при этом ничего не сделал .
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Аноним, а вы лично Кожину платили 30 тысяч за то, что он ничего не делал?
5 лет назад подключал воду — стоило это примерно 16 тысяч. тогда Кожина еще и не было…
Может не стоит всех собак то на него вешать?
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Золотая жила. Главное найти эту жилу, а коли нашёл, копай родную, и копай, до ареста и посадки.
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