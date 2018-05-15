Волонтеры на ночь требуются музею Бердска

Нужны добровольцы-волонтеры на Ночь музеев — 2018!

Музей просит откликнуться ответственных и доброжелательных бердчан, желающих помочь в проведении мероприятий Всероссийской акции «Ночь музеев» 19 мая 2018 года с 17:00 до 22:00 (после завершения — бесплатная доставка до места проживания).

Звоните, ждем: 5-33-60

В благодарность от музея каждый волонтер получит Карту друга музея Бердска, дающую право безлимитного и бесплатного посещения любых музейных выставок и мероприятий до конца 2018 года.

Потребность в волонтерах:

Исторические залы, ул.Спортивная,9

4 чел. — 13-14 лет — кураторы выставки «Всегда готов!», посвященной 95-летию бердской пионерской организации, волонтеров одевают в пионерскую форму.

1 чел. — женщина в образе дамы — любительницы поэзии начала века (длинное платье, соответствующее образу, томик стихов и актерские способности очень желательны!) героиня будет находиться в интерьере начала 20 века ( Ну, очень красиво!) у Вас будет уникальная возможность сделать замечательные фотоснимки в исторических интерьерах!

Арт-зал, ул.Спортивная,11

2 чел. от 15 лет и старше для курирования чемпионата по сбору пазлов (контроль времени и очередности участия)

2 чел. от 15 лет и старше для курирования участников «музейных бродилок» (желательно умение уверенно обращаться с аудио и видео)

Музей истории Бердского радиозавода, ул.Ленина, 89/8 7 этаж

5 человек от 18 лет и старше:

1 чел. – работа на площадке у лифта на 6 этаже. Задачи: встречать посетителей и объяснять, как пройти в музей.

1 чел. – работа в зале постоянной экспозиции. Задачи: информировать о голосовании за экспонаты, следить за порядком в зале (чтобы народ не ломал экспонаты и вообще не лез к ним).

1 чел. – работа на площадке со стенгазетами (выставки «1 мая» и «Я сердцем и мыслями с вами…»). Задачи: предлагать посетителям заполнить стенгазету о туристическом Бердске, в случае заполнения ватмана менять листы на мольберте, следить за порядком в своей выставочной зоне.

1 чел. – работа на танцплощадке. Задачи: следить за техникой (проигрывателем), менять пластинки. После окончания работы танцплощадки помогает проводить аукцион – демонстрирует лоты.

1 чел. – запасной. Задачи: подменять других волонтеров, если человеку понадобится отойти (например, перекусить), в остальное время – курсирует по площадкам, ведет фотосъемку, помогает остальным сотрудникам в случае необходимости.

Мемориальный музей «Театр Бирюкова» — 2 человека от 18 лет и старше

1 чел. – работа с гримером. Задача: проверять билеты на посещение площадки с гримером, в случае образования очереди – регулировать очередь, проверять, чтобы люди не толпились, не мешали другим посетителям, может предложить во время ожидания осмотреть экспозицию или посмотреть интервью на экране.

1 чел. – запасной. Задачи: подменять других сотрудников (кроме кассира), если человеку понадобится отойти (например, перекусить), в остальное время –ведет фотосъемку, помогает остальным сотрудникам в случае необходимости.

Звоните, ждем: 5-33-60