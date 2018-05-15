Новое поступление монет в Банке Акцепт

Историческая тематика, высочайшее качество чеканки, ограниченный тираж — всего 999 экземпляров на весь мир! — инкрустация драгоценным цирконом, оригинальный дизайн, представительская упаковка – все это делает монеты прекрасным экспонатом коллекции и замечательным подарком.

Полная серия состоит из 14 монет — по количеству Русских Императоров.

Монеты начали выпускаться в 2014 году. На сегодняшний день выпущено 9 первых монет.

Ориентировочная цена каждой монеты 23 000 руб.

Напоминаем, что приобретение монет – выгодный способ инвестирования, т.к. цена на них неуклонно растет.

На монеты принимаются принимаются предварительные заявки по электронной почте lvova_al@akcept.ru.