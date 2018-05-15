Завершат монтаж спортплощадок по программе «Комфортная среда» в конце мая в Бердске

В прошлом году подрядчики затянули сроки сдачи благоустройства дворов
О завершении работы на придомовых территориях по программе «Комфортная среда» рассказал на совещании чиновников 14 мая начальник управления ЖКХ Бердска Владимир Захаров.
— У нас находятся восемь территорий. На двух размещены спортивные площадки. Сейчас подрядчик заканчивает монтаж. Они находятся на территории дворов домов №11 по ул. Первомайской и №130 по ул. Красная Сибирь. На днях установят спортивную площадку на ул. Рогачева, 32. Мы рассчитываем, что до конца мая или в первой декаде июня, основные работы по установке детских спортивных площадок во дворах закончим. Этим мы подведем итог работы в этом направлении, — сообщил Захаров.
Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что установку площадок нужно завершить в конце мая, как и планировали.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году по федеральному проекту в Бердске отремонтируют 14 дворов. На благоустройство из федерального бюджета выделено 34 млн рублей. Аукцион по ремонту дворов выиграла фирма ООО «Альфа-Строй».
Благоустройство дворов в Бердске вызвало федеральный скандал. Замминистра Андрей Чибис раскритиковал качество ремонта бердских территорий. Глава города Евгений Шестернин пообещал исправить все недоделки весной 2018 года.
Справка
Дома, вошедшие в программу «Комфортная среда» в 2017 году:
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10