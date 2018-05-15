Завершат монтаж спортплощадок по программе «Комфортная среда» в конце мая в Бердске

О завершении работы на придомовых территориях по программе «Комфортная среда» рассказал на совещании чиновников 14 мая начальник управления ЖКХ Бердска Владимир Захаров.

— У нас находятся восемь территорий. На двух размещены спортивные площадки. Сейчас подрядчик заканчивает монтаж. Они находятся на территории дворов домов №11 по ул. Первомайской и №130 по ул. Красная Сибирь. На днях установят спортивную площадку на ул. Рогачева, 32. Мы рассчитываем, что до конца мая или в первой декаде июня, основные работы по установке детских спортивных площадок во дворах закончим. Этим мы подведем итог работы в этом направлении, — сообщил Захаров.

Мэр Бердска Евгений Шестернин отметил, что установку площадок нужно завершить в конце мая, как и планировали.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в 2017 году по федеральному проекту в Бердске отремонтируют 14 дворов. На благоустройство из федерального бюджета выделено 34 млн рублей. Аукцион по ремонту дворов выиграла фирма ООО «Альфа-Строй».

Благоустройство дворов в Бердске вызвало федеральный скандал. Замминистра Андрей Чибис раскритиковал качество ремонта бердских территорий. Глава города Евгений Шестернин пообещал исправить все недоделки весной 2018 года.

Справка

Дома, вошедшие в программу «Комфортная среда» в 2017 году:

ул. К. Маркса, 58;

ул. Рогачева, 22;

ул. Рогачева, 32;

ул. Кирова, 9;

ул. Кирова, 11;

ул. Красная Сибирь, 130;

ул. Ленина, 33;

ул. Ленина, 35;

ул. Микрорайон, 25;

ул. Островского, 172;

ул. Островского, 174;

ул. Пушкина, 177;

ул. Первомайская, 11;

ул. Островского, 95.