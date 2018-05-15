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Горели распредкоробки над магазином «Мария Ра» в бизнес-центре «Вега» в Бердске

На пожар, случившийся ранним утром 15 мая, выезжало 5 пожарных машин. Пострадавших нет. Здание обесточили.

15.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Горели распредкоробки над магазином «Мария Ра» в бизнес центре «Вега» в Бердске

Причины пожара устанавливают

В бизнес-центре «Вега» в Бердске огнем повреждены две распределительные коробки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области сегодня, 15 мая.

Во вторник в 6:47 Бердске произошел пожар в административном здании на ул. Ленина, 89/15. Огнем были повреждены две распределительные коробки, расположенные над магазином «Мария Ра», на незначительной площади — около 1 кв. метра. Пострадавших нет.

В 6:55 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Здание было обесточено.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.


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