Горели распредкоробки над магазином «Мария Ра» в бизнес-центре «Вега» в Бердске

В бизнес-центре «Вега» в Бердске огнем повреждены две распределительные коробки, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области сегодня, 15 мая.

Во вторник в 6:47 Бердске произошел пожар в административном здании на ул. Ленина, 89/15. Огнем были повреждены две распределительные коробки, расположенные над магазином «Мария Ра», на незначительной площади — около 1 кв. метра. Пострадавших нет.

В 6:55 пожар был ликвидирован. На тушение пожара привлекалось 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Здание было обесточено.

Причины пожара и ущерб устанавливают дознаватели отдела надзорной деятельности по Бердску.