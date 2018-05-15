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Малый бизнес Бердска приглашают за государственной помощью

29 мая начинается прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Окончание приема 8 июня.

15.05.2018 Фото: pixabay Нет комментариев

Малый бизнес Бердска приглашают за государственной помощью

29 мая начинается приём заявок на оказание финансовой поддержки бизнесу

Начинается прием заявок от субъектов малого и среднего предпринимательства на оказание финансовой поддержки в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2017-2022 годы» в формах:
— предоставление грантов начинающим субъектам предпринимательства;
— субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров
(работ, услуг).

Дата начала приема заявок: 29.05.2018г.

Дата окончания приема заявок: 08.06.2018г.

Способы подачи заявок:

1. г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 713 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в рабочие дни (предоставления грантов начинающим субъектам предпринимательства); г. Новосибирск, ул. Кирова, 3, каб. 801 с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 в рабочие дни (субсидирование части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)).

2. Государственная информационная система «Портал государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» по адресу: 54.gosuslugi.ru.

3. ГАУ НСО «МФЦ» («МФЦ для бизнеса», расположенного в г. Бердске и в г. Новосибирске).

С порядком и условиями предоставления финансовой поддержки, а также перечнем документов можно ознакомиться на сайте «Малое и среднее предпринимательство Новосибирской области» (www.msp.nso.ru) в разделе «Формы поддержки».

 

 


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