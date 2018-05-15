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Пособий и выплат на 1,1 млн рублей выдала своим родным чиновница Новосибирской области

За хищение бюджетных денег сотрудницу районного отдела соцвыплат суд приговорил к 4,5 годам колонии общего режима.

15.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Пособий и выплат на 1,1 млн рублей выдала своим родным чиновница Новосибирской области

Несмотря на то, что ущерб возмещен, чиновница отправится за решетку

В Новосибирской области вынесен приговор экс-чиновнику за хищение бюджетных средств, сообщил сегодня, 15 мая, старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Черепановский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении бывшего работника отдела пособий и социальных выплат Маслянинского района регионального минсоцразвития 53-летней Светланы Гольдман.

Она признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с марта по декабрь 2014 года Гольдман, злоупотребляя доверием руководства отдела, незаконно включила в реестры на получение пособий и социальных выплат своих родственников и знакомых.

Всего ей удалось, таким образом, похитить из бюджета Новосибирской области свыше 1,1 млн рублей.

По иску прокурора суд взыскал с Гольдман всю сумму причиненного преступлением ущерба.
Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя и приговорил Гольдман к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.


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