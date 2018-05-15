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Вывоз капитала из России в январе-апреле вырос до $21 млрд

Таким образом, уже превышен прогнозный годовой показатель «экспорта» капитала частным сектором.

15.05.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Вывоз капитала из России в январе апреле вырос до $21 млрд

Международные резервы РФ за четыре месяца увеличились на $21,8 млрд

Чистый вывоз капитала частным сектором из России в январе-апреле 2018 года, по предварительной оценке, составил $21 млрд, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он равнялся $17,9 млрд, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

При этом регулятор отмечает, что в отличие от предыдущего года, чистое кредитование осуществлялось преимущественно за счет увеличения зарубежных активов прочих секторов при незначительном влиянии операций банковского сектора. Международные резервы страны за четыре месяца увеличились на $21,8 млрд против роста на $14,9 млрд в январе-апреле 2017 года.

По уточненному в марте прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $60 (базовый сценарий) за баррель ожидается на уровне $19 млрд против $24,8 млрд по итогам 2017 года. Таким образом, по итогам первых четырех месяцев 2018 года уже превышен прогнозный годовой показатель, передает «Интерфакс».


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