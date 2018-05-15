«Единая Россия» выдвинула Травникова кандидатом в губернаторы Новосибирской области

«Единая Россия» определилась с участниками предварительного голосования в преддверии выборов главы Новосибирской области. Члены политсовета единогласно поддержали кандидатуру врио губернатора Андрея Травникова.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак принял участие в заседании регионального политсовета в Новосибирской области, 14 мая. Были определены кандидатуры участников предварительного голосования (ПГ) для последующего выдвижения кандидата от партии на выборах губернатора региона. Члены политсовета единогласно поддержали кандидатуру врио главы Новосибирской области Андрея Травникова, сообщили в пресс-службе регионального отделения «ЕР».

По словам Турчака, Травников получил единогласное одобрение. «Многие высказались по поводу профессиональных и человеческих качеств кандидата. Доверие ему ранее уже оказал Президент России, подписав в октябре 2017 года указ о назначении Травникова врио губернатора. Жители региона, наши коллеги-однопартийцы за эти несколько месяцев смогли узнать кандидата, увидеть его в работе», — отметил секретарь генсовета Партии.

Также в ПГ примут участие ректор НГПУ Алексей Герасев, исполнительный директор АНО «Историческое Общество СФО» Екатерина Болдырева и глава Маслянинского района Вячеслав Ярманов.

Секретарь Новосибирского регионального отделения партии Валерий Ильенко отметил, что в соответствии с положением «О порядке проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии на должность высшего должностного лица субъекта РФ» каждый участник предварительного голосования должен встретиться с секретарями не менее 50% первичных и местных отделений партии в регионе.

«Встреча участников предварительного голосования со всеми секретарями первичных и местных отделений назначена на 23 мая», — сообщил он.

Также политсовет определил, что 14 июня пройдет конференция регионального отделения «Единой России», на которой будет выдвинут кандидат от партии на предстоящих выборах главы региона.

После заседания политсовета секретарь генсовета партии провел встречу с Травниковым, на которой обсуждалась подготовка к проведению предварительного голосования в Новосибирской области. Травников поблагодарил Турчака за оказываемую поддержку.

Выборы главы Новосибирской области пройдут 9 сентября 2018 года.